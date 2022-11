Komentarze (97)

WSL - 45 minut temu, *.tpnet.pl Powodzenia w losowaniu "LEGIO" !!! odpowiedz

PP - 53 minuty temu, *.tpnet.pl Ciezko wywalczony awans i gramy dalej !! odpowiedz

Dino - 54 minuty temu, *.centertel.pl kuciak psie niewdzieczny załsużyłeś na tego gula... w dupie odpowiedz

SF - 54 minuty temu, *.tpnet.pl Awans wywalczony to na kogo znow trafimy moze z nizszej ligi !! odpowiedz

Ernesto - 56 minut temu, *.chello.pl I teraz na Łazienkowska i przepraszać Miszte i nosić chłopaka na rękach HEJTERZY!!! odpowiedz

Zły Krasnolud - 53 minuty temu, *.centertel.pl @Ernesto : obronił jedengo karnego. To nic wielkiego. Nie zmienia to faktu że jest słaby odpowiedz

artic - 50 minut temu, *.t-mobile.pl @Zły Krasnolud: dokładnie odpowiedz

Alt - 50 minut temu, *.play-internet.pl @Ernesto : Arek Malarz podpowiadał, to się nie liczy odpowiedz

L - 48 minut temu, *.aster.pl @Ernesto : za co? Ze w ogole doprowadzil do tych karnych? Niestety recznik, ktory nie umie podejmowac dobrych decyzji. Z Tobiaszem nie byloby gola Zwolinskiego. odpowiedz

Ernesto - 31 minut temu, *.chello.pl @Zły Krasnolud: co ty bredzisz człowieku rozpędź się i jeb.... barana w ścianę właśnie dlatego że obronił to Legia gra dalej. odpowiedz

Ernesto - 29 minut temu, *.chello.pl @L: Następny jasnowidz się znalazł ty akurat wiesz ze by nie było gdyby Tobiasz bronił dołącz do kolegi tylko dobra ścianę wybierzcie bo z taką pusta czacha może być problem. odpowiedz

Zły Krasnolud - 41 sekund temu, *.centertel.pl @Ernesto : chcesz nam powiedzieć ze Miszta to dobry bramkarz , to weź idź się wyhuśtaj cymbale odpowiedz

ar - 57 minut temu, *.inetia.pl ty szmato legijna zdychaj qurwo odpowiedz

Alt - 56 minut temu, *.play-internet.pl @ar: kupiliśmy sędziego, was nie stać odpowiedz

wodz - 55 minut temu, *.tpnet.pl @ar: boli dupa ??? a niech boli auuuuuu odpowiedz

tomiacab - 55 minut temu, *.centertel.pl @ar: ssij pałe kucia ku...o niewierna odpowiedz

Atmosferić - 53 minuty temu, *.orange.pl @ar: ajajaj kogoś coś zabolało :-D odpowiedz

kokolino - 52 minuty temu, *.centertel.pl @ar: Patrz w tv jak świętujemy na wszym pierdolniku odpowiedz

L - 44 minuty temu, *.aster.pl @ar: ty gdanski cwelu, aby ci matka zdechła, ha tfu. odpowiedz

Hiszpan - 40 minut temu, *.telnaptelecom.pl @ar: Was Adolf? odpowiedz

Alt - 57 minut temu, *.play-internet.pl Odszczekuję - od 118 min Rose i Miszta najlepsi na boisku. odpowiedz

artic - 52 minuty temu, *.t-mobile.pl @Alt: Miszta od tego jest zeby raz na 2lata jakiegos karnego obronic ale to slaby bramkarz nie na Legie brak mu rownej formy i chlodnej glowy jak Tobiaszowi Miszta w kazdej chwili moze cos odje... szczegolnie na przedpolu.







odpowiedz

L - 57 minut temu, *.t-mobile.pl Brawo Miszta, brawo Josue, brawo dla kibiców. odpowiedz

ad - 57 minut temu, *.inetia.pl ty legijna qurwoo odpowiedz

L - 43 minuty temu, *.aster.pl @ad: boli? Ma bolec, smieciu. odpowiedz

Alt - 59 minut temu, *.play-internet.pl Kramer zagrał Vabank.... odpowiedz

Kwinto - 54 minuty temu, *.t-mobile.pl @Alt: Odkręcił nogi we wszystkich krzesłach? odpowiedz

Alt - 52 minuty temu, *.play-internet.pl @Kwinto: Nawet go lubiłem ..... do dzisiaj :-) odpowiedz

Alt - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ja pier..... muszę wszystko odszczekać???

odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Cienko to widzę z misztą na bramce. odpowiedz

Kolobolo - 1 godzinę temu, *.m247.com Miszta już obesrany widać odpowiedz

Kolobolo - 1 godzinę temu, *.m247.com Na pewno Czelhaka czy jakiś inny Baku zjebią karnego. To ogôry są. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Legia- Lechia 5-4 Miszta bohaterem odpowiedz

Zły Krasnolud - 1 godzinę temu, *.centertel.pl dawać Tobiasz na karne bo ten miszta to klęska odpowiedz

Pomidor - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Rose wszedł jako napastnik i pykłoXD odpowiedz

Alt - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Miszta na karne???? odpowiedz

Alt - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Rose...... zwracam honor. Jak rasowy napastnik. odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Alt: odzyskałes honor a nie zwróciłeś tym wpisem odpowiedz

Alt - 43 minuty temu, *.play-internet.pl @tomiacab: nie łapiemy za słówka ok? odpowiedz

Alt - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Przykro na to patrzeć. .... odpowiedz

Zły Krasnolud - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Miszta rozłożył nogi jak proca przy drugim golu. Co za poje...y zwyczaj żeby w PP dawać bronić rezerwowemu bramkarzowi? Czy to jakies macosze rozgrywki? odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Zły Krasnolud: Jak juz to dzis powinien grac Hładun ,Miszta to juz tyle na odwalał przez ostatnie 2lata ze głowa boli on chyba jakies papiery ma na Loczka i Zielka :) odpowiedz

Zły Krasnolud - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @artic: jeśli już ie najlepszy... to masz rację. Ten to jest paralityk taki że ja juzpatrzeć na jego upośledzony ryj nie mogę odpowiedz

Zły Krasnolud - 1 godzinę temu, *.centertel.pl kiedyś myślałem ze to nie jego wina, po prostu tak wygląda... ale czas pokazał ze nie ma w tym przypadku. Ułom przerośnięty odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Katastrofa, jeżeli chodzi o przygotowanie kondycyjne. Poza tym brak jakości, zbyt wielu nie ma umiejętności na odpowiednim poziomie. Zmiennicy ciency, jak salceson. odpowiedz

Sobal 74 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Gdzie jest jakikolwiek napastnik czy takiego klubu niestać na choćby jednego odpowiedz

Korek - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Sobal 74: ciekawe pytanie, ale chyba do miodowego. odpowiedz

Alt - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Wchodzi Rose, trzeba bronić wynik odpowiedz

Kramer - 1 godzinę temu, *.kompex.pl @Alt: i co? Znafca wielki odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Alt: i co ku... głupio ci teraz

odpowiedz

Gl - 1 godzinę temu, *.88.89 Klepa,klepa i chuj z tego odpowiedz

KowaL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Dalej sobie mongoła slisza będzie pan trener wystawiał? odpowiedz

Wróżka - 1 godzinę temu, *.chello.pl A nie mówiłam Pany :) :) odpowiedz

zielony - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl No ale po co Legia przez cały czas gra wysoko i pressingiem żeby nadziewać się na kontry? Jak się ma piłkę przez tyle czasu to trzeba strzelić że 3 bramki no i trzeba mieć kim,a poza tym trzeba mieć szybkich obrońców i lepszego bramkarza.Na serio na takiego biegacza jak Zwoliński musimy grać aż tak wysoko? Po co aż takie ryzyko??? odpowiedz

P-RP - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Zostala nadzieja na karne !!! odpowiedz

jo - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Pozbyć się tego Slisza i Miszty raz na zawsze. Takich patałachów aż żal oglądać. odpowiedz

SF - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Koniec marzen o Pucharze !! odpowiedz

Alt - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Miszta do rezerw....

odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Co to za ręcznik na bramce? odpowiedz

P-RP - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl P.Trenerze skoro nie ma Carlitosa to dac szanse Strzalkowi !!! odpowiedz

Kolba - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Gdzie jest Carlitos? odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ależ emocje, dobrze że mam pumpersa, bo byłoby nieciekawie A nie ma czasu na wyjście do leśnego wychodka. odpowiedz

SF - 2 godziny temu, *.tpnet.pl P.Trenerze walczymy ale efektow brak nie mowiac o skutecznosci ! odpowiedz

WSL - 2 godziny temu, *.tpnet.pl P.Trenerze dlugo bedzie Pan czekal ze zmianami !!! odpowiedz

Rataj - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ucho=ręka????? odpowiedz

Cudny Zenon - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Legia to taka sama cienizna jak ta cała FC Barcelona- wymieniają te piłki w nieskończoność zamiast laga na Josue... odpowiedz

WdW - 2 godziny temu, *.com.pl ja tam jestem spokojny że dojedziemy ich w drugiej połowie odpowiedz

KowaL - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Liga za Puchar, proste odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie da się na dłuższą metę grać (a już na pewno wygrywać) bez napastnika. Setki bezproduktywnych podań, a bez konkretów. Napastnik egzekutor potrzebny na już. odpowiedz

Rataj - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Tego się obawiałem,że z posiadania nic nie będzie wynikać.Szwankuje wykończenie akcji.Co z tego ,że mamy piłkę kiedy nie potrafimy zrobić z tego żadnego użytku.Brakuje Carlitosa.Lekka kontuzja,a on nie gra w takim ważnym meczu? Odpadnięcie z PP byłoby katastrofą tym bardziej,że o mistrza będzie b.trudno odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Ostatnio wiecznie trzeba gonić wynik. Precz z Misztą w bramce. Ta Lechia nie gra nic i znowu z nami prowadzi. Morwa kać ile można odrabiać wyniki. Dzisiaj pewnie przegramy. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl 11 strzałów ZERO celnych. Lechia 3 strzały, 3 celne. Na tym polega różnica. odpowiedz

axlrose - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Atmosferić: Strzał odbity przez obrońcę, słupek, poprzeczka to też strzały niecelne. Tylko powiedz, co to daje oprócz powodu do jojczenia?

A poza tym już Jozue trafił... odpowiedz

Wróżka - 2 godziny temu, *.chello.pl Jak tam Pany wynik :) :)?? przyznacie wróżce rację :) :) :) odpowiedz

Co to za gra….? - 3 godziny temu, *.autocom.pl Widać ze na treningach grają tylko w dziada

Żadnych akcji na bramkę, dno kompletne, żaden z tych antytalencie nie zasługuje na koszulkę Legii Od momentu kiedy pudel zostało wlascielem nie chodzę na mecze bo po co? odpowiedz

WdW - 3 godziny temu, *.com.pl ten Miszta to naprawdę ma dziurawe te łapy ,takiego wolnego odbijającego się szczura zza pola karnego nie złapać to trzeba mieć talent odpowiedz

Szopenik - 3 godziny temu, *.orange.pl Skończy się jak na Łazienkowskiej...1:2 odpowiedz

orety! - 3 godziny temu, *.net.pl Wiecie , że zaczyna być głośno o ustawianiu meczy w polskiej lidze ? odpowiedz

Wycior - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @orety!: dokładniej w 3 lidze… odpowiedz

orety! - 2 godziny temu, *.net.pl @Wycior: Dokładniej to jeszcze nie zostało to sprawdzone . odpowiedz

V1d4R - 3 godziny temu, *.stimo.net Piłka loce z lewo na prawo z prawo na lewo ...od Rosołka do Wszołka od Wszołka do Rosołka :) odpowiedz

WdW - 3 godziny temu, *.com.pl a po drugie to fajne te koszulki takie trochę polonistyczne ale z wyglądu bardzo mi się podobają odpowiedz

Cewka - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @WdW: to są jakieś zlepki a nie koszulki, precz z tymi szmatami odpowiedz

WdW - 2 godziny temu, *.com.pl @Cewka: Czemu zlepki,jak dla mnie wyglądaja bardzo dobrze,szczególnie te zielone wstawki ,jakby nie były zaśmiecone tymi 500plusami i fortunami to kupowałbym z miejsca odpowiedz

WdW - 3 godziny temu, *.com.pl pierwsza połowa jak na razie do d.py,czyli znając Legię zaczniemy grac dopiero w drugiej bo tylko jedną połowę potrafimy dobrze w każdym meczu zagrać,no ale dobre i to odpowiedz

Lech z Poznania - 3 godziny temu, *.chello.pl Czarek Miszta ram pam pam Czarek Miszta ram pam pam Czarek Miszta RAM PAM PAM!!! odpowiedz

Wycior - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Lech z Poznania : lubisz robić z siebie idiotę czy po prostu nim jesteś? odpowiedz

P-RP - 3 godziny temu, *.tpnet.pl LEGIO jedziemy tak jak Rakow z Wisla P. co prawda w lidze a awans napewno bedzie - powodzenia !!! odpowiedz

exsa - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Odnosnie Miszty to jest slabszym bramkarzem od Tobiaszacco widac w meczach w ktorych gra ale jest pilkarzem naszej "LEGII" i trzeba to wziasc pod uwage komentujac !!!! odpowiedz

PP - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Adi: Dobre pytanie ! Czyzby dzis nie zagra !!! odpowiedz

Marianek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Siema.Ma ktoś jakiś link do meczu? odpowiedz

Adi - 4 godziny temu, *.orange.pl Co się dzieje z Carlitosem? odpowiedz

@axlrose - 4 godziny temu, *.mm.pl Ja wszystko rozumiem, szanuję,ale moim zdaniem w Legii powinno się grać według umiejętności. Moim zdaniem gdyby Miszta w tym sezonie był 1 wyborem, nie mielibyśmy tyle punktów. Tak jak podkreślam moim zdaniem Czarek max 1 liga, a forowany na siłę odpowiedz

axlrose - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @@axlrose: W tym sezonie oprócz pucharu nie miał szans. Czy jest odpowiednim bramkarzem? Na tę chwilę zapewne nie, ale w pucharze się na razie sprawdza. Przecież ciągle gramy.

Dzisiaj będzie ciężko, bo obroną mocno przemeblowania

Po meczu będziemy mądrzejsi, ale to nie upoważnia nikogo do ubliżania naszemu zawodnikowi.

Szczególnie mając L w nicku. odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na mecz.

................ Hładun ........................

... Rose ... Augustyniak ... Nawrocki

Wszołek ...... Kapustka .... Slisz ..... Mladenović

...................... Josue ..........................

................ Kramer ...... Baku ................... odpowiedz

(L) - 5 godzin temu, *.mm.pl Dziś pewnie ręcznik w bramce odpowiedz

axlrose - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @(L): Niegrzeczny bardzo jesteś synu. Pamiętaj, że powinieneś szanować swój klub, a to równa się szacunkowi dla zawodników. Młody popełniał dużo błędów w poprzednim sezonie, teraz gra Tobiasz, ale i on powinien dostać szansę. Nie skreślaj z góry chłopaka, nie obrażaj zawodników mając L w nicku.

Ja wierzę w w trenera Dowhania, moźe się mylę ale to wysokiej klasy specjalista.

Więcej optymizmu, nie hejtuj niepotrzebnie naszych zawodników, bo to nic nie daje.

Pozdrawiam. odpowiedz

