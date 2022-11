Konferencja pomeczowa

Runjaić: Wierzyliśmy do końca

Wtorek, 8 listopada 2022 r. 23:46 Mishka, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): Co mogę powiedzieć po takim meczu? Na szczęście zakończyło się po naszej myśli. Jestem bardzo dumny, to był niesamowity mecz. Mocno wierzyliśmy do końca, że wszystko może się jeszcze wydarzyć, że możemy odwrócić losy meczu, nawet po stracie drugiej bramki na początku dogrywki. Mieliśmy trochę szczęścia w rzutach karnych.









Jestem bardzo zadowolony z tego, jak zawodnicy się prezentowali, jak grali razem, byli zjednoczeni. Myślę, że ogólnie byliśmy lepsi jak grali zaw razem byli zjednoczeni. Lechia jest groźna w kontratakach. Do 35. minuty dominowaliśmy na boisku, niestety brakowało wykończenia, choć mieliśmy naprawdę znakomite okazje. Zespół pokazał dziś bardzo dużo energii. Na pewno do poprawy jest wykończenie. Teraz skupiamy się na meczu ze Śląskiem. Chcemy zakończyć ten rok najlepiej, jak to możliwe.



Przekonaliśmy się, że możemy polegać na każdym zawodniku. Josue zaprezentował się dziś znakomicie, pokazał, że jest prawdziwym liderem.



To był ciężki mecz. Blaz Kramer i Paweł Wszołek narzekają po nim na urazy. Prawdopodobnie na spotkanie ze Śląskiem wróci Jędrzejczyk, także Carlitos jest na dobrej drodze do powrotu.