Konferencja pomeczowa

Kaczmarek: Widocznie tak musiało być

Środa, 9 listopada 2022 r. 00:00 Mishka, źródło: Legionisci.com

Marcin Kaczmarek (trener Lechii): Bardzo nas boli ta porażka, ale może boleć do jutra rana. Od rana już myślimy nad tym, co przed nami. Bardzo mocno pracowaliśmy dziś, szczególnie w defensywie, żeby Legia nie miała zbyt wielu sytuacji bramkowych. Strzeliliśmy gola w dogrywce, a potem popełniliśmy jeden błąd, który kosztował nas utratę bramki. A karne mogą potoczyć się w różny sposób. Legia strzelała je lepiej. Wielka szkoda.



W ostatnich dniach zagraliśmy dwa mecze z Legią, bardzo dobrym zespołem. W obu byliśmy blisko, ale nie udało się wygrać. Widocznie tak musiało być. Żałujemy, ale zespół pokazał, że jest jednością, co jest dla mnie szalenie ważne. Mam nadzieję, że będziemy w stanie dobrze się zregenerować na następny mecz z Piastem, bo dzisiejsze spotkanie kosztowało nas dużo sił i zdrowia. Gratuluję Legii wygranej.