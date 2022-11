Lechia 2-2 (k. 2-4) Legia

Gramy dalej!

Wtorek, 8 listopada 2022 r. 23:22 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Dogrywki i rzutów karnych trzeba było, aby wyłonić zwycięzcę meczu Pucharu Polski pomiędzy Legią, a Lechią. Gole dla warszawskiego klubu strzelili Josue oraz Lindsay Rose, przy czym trafienie tego drugiego było wyjątkowej urody. Ostatecznie w konkursie jedenastek lepiej zaprezentowali się legioniści i to oni grają dalej!