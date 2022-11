Rosołek: Wszyscy wierzyliśmy do końca

Środa, 9 listopada 2022 r. 02:05 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Wszyscy wierzyliśmy do końca, choć końcówka nie wyglądała pozytywnie dla nas. Graliśmy dużo wszerz, nie było konkretów i ciężko było sobie znaleźć miejsce. W takich sytuacjach często tacy nieoczywiści zawodnicy, którzy przypadkowo znajdą się w polu karnym, mają sytuacje i strzelają bramki. W pierwszym meczu zrobił to Yuri Ribeiro, dziś był to Lindsay Rose. Najważniejsze, że udało się strzelić – powiedział po pucharowym zwycięstwie napastnik Legii, Maciej Rosołek.









- Uważam, że zarówno w pierwszym, jak i w drugim meczu zdecydowanie zdominowaliśmy drużynę Lechii. Ich pojedyncze wypady niestety jednak kończyły się bramkami. Trzeba było gonić ten wynik dwa razy. My często dominujemy, jeśli chodzi o posiadanie, mamy sytuacje, ale nie gra się łatwo, gdy przeciwnik broni całą drużyną w swoim polu karnym. Ciężko gdziekolwiek znaleźć miejsce. Najważniejsze, że wychodzimy z tych niekorzystnych wyników.



- Jesteśmy drużyną, która co sezon celuje w dublet, więc nie ma mowy o odpuszczaniu. Wiadomo, że jakieś zmiany są wprowadzane, ale tylko kosmetyczne. Przed tym spotkaniem też wypadło nam trzech zawodników – Carlitos, Jędrzejczyk i Ribeiro. To oznaczało mniejsze pole manewru dla trenera, bo pewnie też by zagrali.



- Dawno nie wygraliśmy Pucharu Polski. To są trochę niewdzięczne rozgrywki. Widać to na przykład po dzisiejszych meczach, gdzie drużyny, które teoretycznie powinny wygrać, odpadały. Tak się zdarza. Z drużynami z niższych lig nie gra się łatwo. Dla nich to często są mecze sezonu, chcą się pokazać i wszyscy grają na 110%. Są to ciężkie mecze i dlatego te rozgrywki są trochę niewdzięczne.



- Moja pozycja na boisku zmieniła się na trochę bardziej mi pasującą. Początek sezonu zaczynałem jako pojedynczy napastnik, byłem sam w ataku i było mi ciężej. Też ogólnie nie byliśmy w najlepszej formie i nasze mecze były średnie. Po zmianie ustawienia wszystko wygląda lepiej. Ja osobiście czuję się najlepiej w takim systemie. To można zauważyć po ostatnich meczach, które były co najmniej dobre w moim wykonaniu. Brakuje trochę bramek i szczęścia, ale są sytuacje. Jak zacznie wpadać i oddawać, to będzie wybornie.