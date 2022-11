Oceny legionistów za mecz z Lechią

Najwyższą notę za wtorkowy mecz w Gdańsku przyznaliście Josue. Występ Portugalczyka oceniliście na 4,9 w skali 1-6. Minimalnie niższą notę uzyskał Cezary Miszta - 4,8. Najsłabiej oceniliście występ Blaza Kramera - 2,7. W sumie oceniało 726 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,7.

WSL - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Pierwsza trojka wlasciwa zdecydowala w najwiekszej mierze o awansie !!! odpowiedz

exsa - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Kramer wchodzi ale jak na razie brak efektow wiec miejmy nadzieje ze to sie zmieni takze niska ocena jest wlasciwa !!!! odpowiedz

