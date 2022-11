Z obozu rywala

Śląsk przed meczem z Legią. Setny mecz

Sobota, 12 listopada 2022 r. 13:00 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W niedzielę o godzinie 17:30 legioniści rozegrają ostatni mecz rundy jesiennej. Warszawiacy zmierzą się we Wrocławiu ze Śląskiem. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką naszego rywala, który gra w kratkę.



Aktualny sezon dla Śląska to jedna wielka sinusoida. W lipcu trener Ivan Djurdjevic przejął zespół, który wcześniej przez dziesięć meczów prowadził Piotr Tworek. Pomysł, aby Serb objął drużynę jest swego rodzajem eksperymentem, gdyż ten współpracował wcześniej jedynie z Lechem Poznań oraz Chrobrym Głogów. Śląsk zaczął przeciętnie, a po ośmiu ligowych meczach mógł się "pochwalić" tylko dwoma zwycięstwami, lecz warto dodać, że aż trzy spotkanie zremisował. Zspół grał w kratkę, dzięki czemu aktualnie z 20 punktami na koncie zajmuje 12. lokatę w tabeli. Śląsk na przestrzeni tygodnia był w stanie zwyciężyć na trudnym terenie w Płocku, po czym przegrać w Legnicy z "czerwoną latarnią" Ekstraklasy. Wrocławianom szczególnie potrzebna jest stabilizacja formy. Warto zauważyć, że w międzyczasie podopieczni Djurdjevica dobrze radzili sobie w Pucharze Polski - wyeliminowali trzecioligowy Ruch Wysokie Mazowieckie, a następnie Lecha Poznań. Ostatnio jednak remisem 2-2 zakończyło się ich spotkanie z pierwszoligową Sandecją Nowy Sącz. Wrocławianie wygrywali w rzutach karnych, jednak ich rywale zeszli do szatni z powodu rasistowskich okrzyków, jakie kibice przyjezdnych wykonywali względem jednego z piłkarza "Biało-Czarnych". Spotkanie pozostaje nierozstrzygnięte.



Defensywa



Sezon między słupkami rozpoczął Michał Szromnik, a nawet był kapitanem zespołu. Golkiper miewał lepsze, ale również gorsze mecze. W starciu ze Stalą Mielec został pokonany przez klubowego kolegę - Javier Ajenjo Hyjek zagrał piłkę z połowy mielczan, jednak nieumiejętnie, a sytuacji nie uratował Szromnik. Czarę goryczy przelała jego interwencja w starciu z Wartą Poznań. Golkiper wyskoczył do futbolówki, złapał ją, po czym wypuścił pod nogi jednego z przeciwników. Po tej sytuacji 29-latek stracił miejsce w składzie na rzecz rok starszego Rafała Leszczyńskiego, który wystąpił w pięciu ostatnich ligowych spotkaniach.







Śląsk to zespół najczęściej grający trójką obrońców. Wielokrotnie w tym tercecie występował Patryk Janasik, jednak on prawdopodobnie z powodu kontuzji nie wystąpi przeciwko Legii. Możliwe, że zastąpi go młodzieżowiec Łukasz Bejger. 20-latek swego czasu trenował w akademii Manchesteru United. W tym sezonie w lidze rozegrał cztery mecze, jednak w rywalizacji z Górnikiem Zabrze wpisał się na listę strzelców, a dodatkowo zanotował dwie asysty. U jego boku wystąpią bardziej doświadczeni - Islandczyk Daníel Leó Grétarsson i 24-letni Konrad Poprawa. Obaj stoperzy mogą się pochwalić niezłymi statystykami. Pierwszy z nich w tym sezonie strzelił gola i zanotował dwie asysty, a Polak ma na swoim koncie jedną bramkę.



Pomocnicy



Na wahadłach z dużym prawdopodobieństwem będziemy oglądać 29-letniego Martina Konczkowskiego (na zdjęciu niżej) oraz 28-letniego Hiszpana Víctora Garcíę. Pierwszy nich miejsce w składzie wywalczył dobrym wejściem z ławki rezerwowych w meczu z Wisłą Płock - zanotował asystę w ostatnich minutach. Drugi z nich od początku sezonu jest pierwszym wyborem serbskiego szkoleniowca. Hiszpan nie ma wybitych liczb, bo zanotował zaledwie dwie asysty, a warto zauważyć, że w lidze nie opuścił nawet jednego meczu. W środku pola podstawowymi ogniwami są Patrick Olsen oraz Matías Nahuel, którzy tego lata dołączyli do Śląska. Sezon lepszy jest dla Duńczyka, który ma na swoim koncie aż trzy trafienia oraz jedną asystę. W obiegu pozostaje również Dennis Jastrzembski⁣, o którego swego czasu ubiegała się Legia. Niemiec polskiego pochodzenia zdobył jedną bramkę, a na placu gry ostatnio najczęściej pojawia się z ławki rezerwowych.







Ofensywa



Tutaj Śląsk z pewnością ma czym postraszyć. Niemiec John Yeboah do Wrocławia przyjechał tego lata. Szybko się zaaklimatyzował i jest jednym z lepiej grających piłkarzy Śląska. W lidze strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty, a warto dodać, że w Pucharze Polski trzykrotnie pokonywał bramkarzy rywali. To szybki, dynamiczny gracz, ze świetnym strzałem, na którego legioniści muszą uważać. Po drugiej stronie murawy prawdopodobnie zobaczymy Czecha Petera Schwarza, a na szpicy Caye Quintane lub Erika Expósito (na zdjęciu niżej z numerem 9). Lepiej z Hiszpanów prezentuje się ten drugi. W tym sezonie w lidze trzykrotnie wpisał się na listę strzelców, a Quintana wciąż czeka na przełamanie.







Przewidywany skład Śląska (1-3-4-3): Leszczyński — Bejger, Poprawa, Grétarsson — Konczkowski, Olsen, Nahuel, García — Szwarz, Quintana, Yeboah



Ostatnie 5...



Jakimi wynikami kończyło się ostatnich pięć spotkań Legii we Wrocławiu ze Śląskiem?



11-09-2021 Śląsk 1-0 Legia

07-03-2021 Śląsk 0-1 Legia

08-12-2019 Śląsk 0-3 Legia

06-10-2018 Śląsk 0-1 Legia

09-09-2017 Śląsk 2-1 Legia



Zwycięstwa Legii: 3

Remisy: 0

Zwycięstwa Śląska: 2



Historia



To będzie setny mecz pomiędzy obiema drużynami. Legioniści zwycięsko z tych starć wychodzili 55 razy (ok. 56%), a porażkę ponosili 19-krotnie (ok. 19%). Remis padał 25 razy. Bilans bramkowy to 156-69 na korzyść warszawiaków. Legionistom dobrze gra się ze Śląskiem. Od 2013 roku oba zespoły mierzyły się ze sobą 25 razy, a górą w tych meczach Śląsk był zaledwie trzykrotnie. Klub z województwa dolnośląskiego Legię ograł pod koniec 2021 roku, ale żeby znaleźć wcześniejszą porażkę Legii, musielibyśmy cofnąć się aż do 2017 roku.