Legia Cycling Club ogłasza nabór na rok 2023 do grupy szosowej dla młodzieży z roczników 2004-2006, juniorów (17-18 lat) oraz starszych. Możliwe są treningi zarówno indywidualne, jak i grupowe, udział w obozach i wiele innych. Więcej informacji uzyskać można tutaj , zapisy możliwe pod numerem telefonu 664-441-314.

Ripper - 2 godziny temu, *.175.42 kiedś to Legia to była czołowa ekipa w kolarstwie polskim odpowiedz

