Koszykówka

Ruszyła sprzedaż biletów na mecz z Galatasaray

Piątek, 11 listopada 2022 r. 10:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Rozpoczęła się sprzedaż biletów na ostatnie w tym roku spotkanie domowe koszykarzy Legii w Lidze Mistrzów. We wtorek, 20 grudnia o 20:00 w hali Torwar legioniści zmierzą się z tureckim Galatasaray Stambuł.



Wcześniej Legię czekają wyjazdowe mecze z BC Oostende i Hapoelem Holon.



Serdecznie zachęcamy do zakupu biletów na mecz z Galatasaray i wspierania naszej drużyny gorącym dopingiem. Sprzedaż wejściówek na to spotkanie, które kosztują już od 10 złotych, prowadzona jest TUTAJ.



Ceny biletów na mecz z Galatasaray Stambuł:

Kategoria zielona: ulgowy - 30,00 zł/normalny - 40,00 zł (sektory: E,J,Q,V)

Kategoria biała: ulgowy - 40,00 zł/normalny - 50,00 zł (sektory:F,I,R,U)

Kategoria czerwona: ulgowy - 50,00 zł/normalny - 60,00 zł (sektory:T,G,H,S)

Kategoria czarna: - 10,00 zł (sektory Y,Z,A,B,C)

VIP: 99,00 zł/normalny - 199,00 zł (sektor:T)



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.