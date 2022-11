Mobilizacja fanów Śląska na mecz z Legią

W obecnym sezonie najwyższa frekwencja we Wrocławiu miała miejsce na meczu z Widzewem (6 sierpnia), kiedy na stadionie pojawiło się 15 145 widzów. Na pozostałych siedmiu meczach tylko raz udało się przekroczyć barierę 10 tys. kibiców. Niedzielne spotkanie z Legią będzie rekordowe pod względem frekwencji w obecnych rozgrywkach na Arenie Wrocław. Stadion Śląska, wybudowany przed jedenastu laty, może pomieścić 42 771 widzów.

Kibice Śląska Wrocław mobilizują się na ostatnie w tym roku spotkanie swojej drużyny z Legią Warszawa. Mecz z legionistami fani WKS-u nazywają "meczem roku", podczas którego zamierzają świętować 75-lecie swojego klubu. Od kilku tygodni wśród fanklubów wrocławskiego klubu trwa pełna mobilizacja - te mają zawitać na stadion w najlepszych liczbach. Ultrasi z kolei szykują oprawę z okazji 75-lecia. "Każde osiedle, każdy fan club ma obowiązek stawić się jak najliczniej. To mają być rekordowe liczby! Po prostu to jest jeden z tych meczów na których obecność jest obowiązkowa! Wszyscy na Śląsk!" - apeluje do swoich fanów Stowarzyszenie Wielki Śląsk. Mecz Śląska z Legią rozegrany zostanie w niedzielę, 13 listopada o 17:30. Do Wrocławia wybiera się około 2-tysięczna grupa fanów z Łazienkowskiej.

Ding - 1 godzinę temu, *.chello.pl O ile im PZPN stadionu nie zamknie za okrzyki z Sandecją odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl To juz jest nudne. Co mecz z Legią to mobilizacja miejscowych. 75 lecie swietuja, lol. Za rok pewnie hucznie celebrowane 76 lecie, przypadkowo znowu na meczu z Legią :d odpowiedz

Alan - 16 minut temu, *.t-mobile.pl @L:

A My to się na innych nie mobilizujemy ? Fan kluby,dzielnice ,banery czy inne transparenty na wiaduktach....

Ps. Śląsk Wrocław szacun ! odpowiedz

cpjś - 1 godzinę temu, *.aster.pl Wielu maliniaków robi w Warszawie, to na trasie się ich spotka. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Kiedys była zgoda z Śląskiem , w sumie bardzo szanuję ten klub i kibiców odpowiedz

CeWuKaeS - 1 godzinę temu, *.162.151 Kiedy info co do wyjazdu? odpowiedz

