Kursy na mecz

Podtrzymać pucharową dominację nad Lechią

Wtorek, 8 listopada 2022 r. 11:19 Woytek, źródło: artykuł sponsorowany

Wieczorem piłkarze Legii będą walczyli w Gdańsku o awans do ćwierćfinału Pucharu Polski. Po wygranych z Termaliką i Wisłą Płock na drodze drużyny Kosty Runjaicia staje Lechia Gdańsk, która kilka dni temu przegrała na Łazienkowskiej 1-2. Według bukmacherów Fortuny faworytem dzisiejszego starcia są warszawiacy - kurs na wygraną przyjezdnych wynosi 2,12, a na wygraną gospodarzy 3,45.



Do tej pory Legia rywalizowała z Lechią w krajowym pucharze 9-krotnie, z czego aż 8 razy była lepsza od gdańszczan.



KURSY NA LECHIA - LEGIA

FORTUNA: 1 3.2 X 3.4 2 2.26



Pełna oferta zakładów na mecz Lechia - Legia









Prosty bonus na start

Fortuna ma dla nowych graczy bonus - pierwszy zakład Bez ryzyka do 600 zł. Co to oznacza w praktyce? Wygrana albo zwrot stawki! Jeżeli pierwszy kupon po założeniu konta będzie zwycięski gracz otrzymuje wygraną, a jeżeli kupon ten będzie przegrany Fortuna zwraca pełny wkład, maksymalnie do 600 zł. Nie ma znaczenia, na jakie rozgrywki sportowe i za jaką kwotę zostanie postawiony pierwszy kupon.



Jak to działa? Gracz stawia kupon składający wygraną Legii z Wisłą za 600 zł.

Wygrywa – na koncie gracza ląduje wygrana, której wysokość znajdzie na kuponie, czyli ponad 1400 zł

Przegrywa – postawione 600 zł wraca na jego konto. Dodatkowo, za samą pełną rejestrację automatycznie Fortuna przyznaje w prezencie 20 zł do wykorzystania na grę.



Skorzystaj z bonusu na start