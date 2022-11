Jędrzejczyk znajdzie się w wąskiej kadrze na Mundial

W czwartek ogłoszona zostanie wąska kadra na mistrzostwa świata 2022. Jak informuje sport.tvp.pl, ma się w niej znaleźć Artur Jędrzejczyk. Obrońca Legii Warszawa doznał urazu w meczu z Jagiellonią Białystok i obecnie leczy uraz. Wszystko wskazuje jednak na to, że zawodnik będzie gotowy na Mundial, a być może nawet znajdzie się w kadrze na ostatnie tegoroczne ligowe spotkanie ze Śląskiem Wrocław.



Po raz ostatni Jędrzejczyk był powołany do reprezentacji we wrześniu 2020 roku.