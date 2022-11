Urazy Wszołka, Mladenovicia i Kramera

Wtorek, 8 listopada 2022 r. 23:54 Mikołaj Ciura i Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W spotkaniu w Gdańsku boisko opuścić musiał Paweł Wszołek, który prawdopodobnie doznał urazu mięśniowego. Pomocnik położył się na boisku w 30. minucie spotkania i po szybkiej konsultacji medycznej zadecydowano o jego zmianie. Na razie nie wiadomo czy i jak długa czeka go przerwa w treningach.



Oprócz niego zwycięski mecz z Lechią dał się również we znaki Filipowi Mladenoviciowi i Blazowi Kramerowi. Obaj byli na murawie do samego końca, jednak po rzutach karnych okazało się, że doznali urazów. Serb ma kontuzję łydki, a Słoweniec ma uraz mięśniowy prawego uda.