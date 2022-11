W ćwierćfinale Pucharu Polski bez Josue

W drugiej połowie dogrywki meczu z Lechią Gdańsk żółtą kartką ukarany został Josue. To napomnienie eliminuje go z następnego meczu pucharowego, który odbędzie się w marcu. W tym sezonie kapitan Legii był napomniany przez sędziego już dwukrotnie. W przypadku rozgrywek o Puchar Polski kara dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu nakładana jest przy drugiej kartce. Zagrożeni pauzą są Filip Mladenović, Bartosz Slisz, Maik Nawrocki, Blaz Kramer oraz Lindsay Rose.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.