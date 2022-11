Reprezentacja

Polska 1-0 Chile. Legioniści nie zagrali

Środa, 16 listopada 2022 r. 19:53 Mishka, źródło: Legionisci.com

W ostatnim towarzyskim meczu przed mistrzostwami świata w Katarze reprezentacja Polski wygrała z Chile 1-0. Do przerwy był bezbramkowy remis. Na ławce rezerwowych znaleźli się dwaj legioniści - Artur Jędrzejczyk i Kacper Tobiasz.



Pierwsza połowa meczu toczyła się pod dyktando zespołu Chile. Już w 1. minucie Polacy stracili piłkę w środku boiska i z szybką kontrą wyszli rywale. Dobrze uderzył na bramkę Marcelino Núñez, ale skutecznie interweniował Łukasz Skorupski. Kolejne minuty to przede wszystkim ataki zawodników z Ameryki Południowej. Polacy mieli bardzo duże problemy choćby z wyjściem z własnej połowy. W 11. minucie Robert Gumny odebrał piłkę, dośrodkował z prawej strony boiska, ale nie było tam żadnego z partnerów. Chwilę później jego wyczyn powtórzył Przemysław Frankowski z drugiej strony boiska, ale tym razem piłka znalazła się w rękach Claudio Bravo. W 18. minucie Núñez nieźle uderzył na bramkę, ale nie zdołał zaskoczyć bramkarza. 2 minuty później na strzał z dystansu zdecydował się Arkadiusz Milik, jednak przestrzelił. Było to pierwsze uderzenie Polaków w tym spotkaniu. W 24. minucie strzał na bramkę oddał Karol Świderski, jednak zbyt lekki, by zmylić bramkarza. Kilka minut później po dobrej akcji mocne uderzenie posłał Arturo Vidal. Bardzo dobrą interwencją popisał się Skorupski.



Druga połowa rozpoczęła się podobnie. Rywale grali atakiem pozycyjnym, prowadzili grę, konstruowali akcje, próbowali strzałów na bramkę. Przez dłuższy czas Polacy jedynie się bronili, licząc na kontrataki. Pierwsza sensowna akcja naszego zespołu miała miejsce dopiero w 55. minucie. Stały fragment gry nie został jednak wykonany dobrze i ponownie do ataku ruszyli rywale. W 59. minucie na boisku pojawili się Jakub Kamiński i Krzysztof Piątek. Nie przyniosło to jednak zmiany obrazu gry, choć Polacy nieco dłużej utrzymywali się przy piłce. W 73. minucie Kamil Grosicki zagrał w pole karne, jednak Krzysztof Piątek kompletnie pogubił się w polu karnym i nie przejął piłki. Chwilę później błąd popełnili goście, Grosicki zagrał z prawej strony wzdłuż bramki, ale nie było tam nikogo, żeby dołożyć nogę. To była jedna z ciekawszych sytuacji Polski dotychczas w tym spotkaniu. W 80. minucie na piłce przewrócił się Mateusz Wieteska, który chwilę wcześniej pojawił się na boisku, rywale stanęli przed szansą na zdobycie gola, jednak Bartosz Bereszyński do spółki ze Skorupskim uratowali sytuację. Minęło kilkanaście sekund i znów były gracz Legii popełnił błąd, ale tym razem z interwencją zdążył jeden z jego kolegów. W odpowiedzi Polacy wyszli z kontrą, jednak Piątek uderzył bardzo niecelnie. W 84. minucie gospodarze mieli doskonałą sytację do zdobycia gola, ale najpierw świetnie spisał się bramkarz, a następnie piłka został została wybita na róg. Polacy dobrze wykorzystali stały fragment - najpierw Jakub Kiwior uderzył głową, piłka odbiła się od bramkarza, dopadł do niej Piątek i z bliskiej odległości umieścił w siatce. Jeszcze w końcówce doszło do spięcia pomiędzy zawodnikami obu zespołów. Żółte kartki zobaczyli Piątek i Medel. Biało-czerwoni po strzelonej bramce ruszyli nieco bardziej odważnie do ataku, ale trwało to tylko przez moment. Sędzia doliczył jeszcze 2 minuty, ale wynik nie uległ już zmianie.





Polska 1-0 (0-0) Chile

1-0 - 85' Krzysztof Piątek



Polska: 12. Łukasz Skorupski - 25. Robert Gumny, 5. Jan Bednarek (79' 4. Mateusz Wieteska), 15. Kamil Glik (46' 18. Bartosz Bereszyński), 14. Jakub Kiwior - 24. Przemysław Frankowski, 10. Grzegorz Krychowiak (67' 11. Kamil Grosicki), 17. Szymon Żurkowski, 19. Sebastian Szymański - 7. Arkadiusz Milik (59' 23. Krzysztof Piątek), 16. Karol Świderski (59' 13. Jakub Kamiński)



Chile: 1. Claudio Bravo - 2. Guillermo Soto (88' 19. Juan Delgado), 15. Francisco Sierralta (88' 18. Diego Rubio), 3. Guillermo Maripán, 4. Gabriel Suazo - 10. Marcelino Núñez, 17. Gary Medel, 14. Víctor Méndez (76' 20. Michael Fuentes), 8. Arturo Vidal - 7. Alexis Sánchez, 21. Diego Valencia (76' 24. Darío Osorio)



żółte kartki: Bednarek, Piątek - Soto, Núñez, Medel