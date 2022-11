Jędrzejczyk pojedzie na mundial!

Artur Jędrzejczyk jako jedyny piłkarz Legii Warszawa znalazł się w wąskiej, 26-osobowej kadrze reprezentacji Polski na nadchodzące mistrzostwa świata w Katarze. W szerokiej kadrze był również Maik Nawrocki, ale ostatecznie on nie pojedzie na mundial. Wcześniej reprezentacja zmierzy się towarzysko z Chile (16.11. godz. 18::00, Warszawa). Mecze Polski w grupie C: 22.11. godz. 17:00 Meksyk - Polska (Doha) 26.11. godz. 14:00 Polska - Arabia Saudyjska (Ar-Rajjan) 30.11. godz. 20:00 Polska - Argentyna (Doha)

Komentarze (20)

+ dodaj komentarz

dodaj

Legionistaaa - 1 minutę temu, *.orange.pl I już pojawiło się polskie cebulactwo. Zamiast cieszyć się ze zawodnik naszego klubu jedzie na mundial to krytykujecie go i wyzywacie. Naśladujecie polityków? WSTYD!!! odpowiedz

grzesiek - 8 minut temu, *.centertel.pl Jak dla mnie chyba dobre powolania tylko ten wieteska ja pier*** co oni w nim widza odpowiedz

Rio - 27 minut temu, *.oxynet.pl Jak można brać Krychowiaka, mało to już meczy zawalił ? Przecież to jest najsłabszy zawodnik tej kadry, wszystkie podania do tyłu, ewentualnie do najbliższego. W tym wieku ma dalej strach w ochach jak dostaje piłkę, bo nie wie co ma z nią zrobić. Wolny, powolny , ślamazarny i zawsze łapie kartki.

Mam nadziej, że nie jest brany pod uwagę jeśli chodzi o pierwszą jedenastkę. odpowiedz

Excess - 28 minut temu, *.play-internet.pl To forum kibicow Legii?



Komentarze jak ma weszlo. Troche wstyd. odpowiedz

Juri - 52 minuty temu, *.inetia.pl Super, gratulacje,dobry chłopak. Uniwersalny żołnierz. odpowiedz

(L)opez pl - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Spokojnie Jędza tylko jedzie na Mistrzostwa Świata

Ale czy w nich zagra ? odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Na cholere on wzial tego wieteske. Jak reszta powolan podobna to na mundialu z grupy nie wyjdziemy odpowiedz

bronek49 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jędrzejczyk jak będzie tak faulował i machał łapami jak w lidze to szybko opuści boisko odpowiedz

speed - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ja jednak myślę, że to jest bardzo szczwany i przemyślany plan grubego Czesia. Artur swoim wzrokiem tęskniącym za rozumem będzie deprymował przeciwnika. odpowiedz

1234 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Myślę, że Maik zasłużył na to żeby pojechać, jeśli nie kosztem Artura to kosztem Mateusza Wieteski. odpowiedz

PLH - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Z calym szaccunkiem dla Legionisty ale to skwituje tak - hahahhahahahahahhaha parodia odpowiedz

KAMYK - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Zawsze miałem słabość do walczaków dlatego uważam,że to dobry ruch.Przynajmniej widzę,że człowiekowi naprawdę zależy odpowiedz

tekken (L) - 2 godziny temu, *.230.80 Dobra kadra. odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl Trzy mecze i do domu jak zawsze.Takie wakacje dla piłkarzy.Pojeść,popić,poleżeć w hotelowych basenach.Pobawić się.Taka odskocznia od codzienności. odpowiedz

olek - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Darek : To się zdziwisz.Mamy o wiele mocniejszy skład niż rok temu podczas ME i lepszego trenera,bo portugalczyk to pseudotrener.To kadra porównywalna z ME 2018,czyli na ćwierćfinał. odpowiedz

beka - 3 godziny temu, *.61.162 to się gruby 711 skompromitował :( odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 3 godziny temu, *.chello.pl @beka: Lepszy bednarek,machający łapami i kryjący powietrze? odpowiedz

T-1000 - 2 godziny temu, *.chello.pl @Fan.Grotyńskiego:

Nawet Nawrocki jest lepszy od Jędrzejczyka. odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 1 godzinę temu, *.chello.pl @T-1000:Też tak uważam,ale bednarek to słabiak nie grający w klubie.Jędza nie jest do pierwszego składu. odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @T-1000: tylko że Jędrzejczyk nie jedzie tam jako stoper, będzie grał na lewej obronie. Stoperów jedzie czterech (Bednarek, Glik, Kiwior, Wieteska) i każdy z nich obecnie zjada Nawrockiego. Jędzę i Beresia zobaczymy po bokach w formacji z czwórką obrońców, a Zalewskiego i Casha w przypadku trójki z tyłu. A Gumny dostał powołanie jakby Cash się połamał. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.