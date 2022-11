Raport kartkowy przed meczem ze Śląskiem

Żaden z piłkarzy Legii Warszawa nie będzie pauzował w niedzielnym meczu ze Śląskiem Wrocław z powodu żółtych lub czerwonych kartek. Lindsay Rose i Bartosz Kapustka mają na swoim koncie po 3 upomnienia i są zagrożeni pauzą w kolejnym spotkaniu. 7 kartek zebrał Artur Jędrzejczyk i on również jest zagrożony. Mecz Śląsk - Legia zostanie rozegrany 13 listopada o godzinie 17:30. Żółte kartki legionistów: 7 - Artur Jędrzejczyk 6 - Filip Mladenović 5 - Josue 3 - Bartosz Kapustka, Lindsay Rose 2 - Makana Baku, Maik Nawrocki, Bartosz Slisz 1 - Rafał Augustyniak, Carlitos, Ihor Charatin, Mattias Johansson, Blaz Kramer, Ernest Muci, Maciej Rosołek, Kosta Runjaić, Paweł Wszołek

Franek - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Czy ktos się orientuję czy jak będziemy wracać z Wrocławia specjalne to będzie się on zatrzymywal na jakis wcześniejszych stacjach

*piszę tutaj bo pod postem na temat informacji o pociągu nie mogę napisać komentarza odpowiedz

Mirus - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Do redakcji czy wiadomo gdzie będzie się zatrzymywał pociąg specjalny w drodze powrotnej z Wroclawia chodzi mi o Grodzisk Mazowiecki? Dziekuje odpowiedz

