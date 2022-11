Terminarz I turnieju Lotto 3x3 Ligi

W najbliższy weekend w Lublinie rozegrany zostanie I turniej Lotto 3x3 Ligi (w koszykówce 3x3), w której weźmie udział 16 zespołów występujących w koszykarskiej Energa Basket Lidze. Legia zagra w grupie C z Arką Gdynia, Zastalem Zielona Góra i Anwilem Włocławek. Dwie najlepsze drużyny każdej z grup zapewnią sobie awans do fazy play-off, którą zaplanowano na niedzielę. o turnieju finałowego zaplanowanego na luty 2023 roku awansują cztery najlepsze drużyny turnieju. Spotkania LOTTO 3x3 Ligi, rozgrywane w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli przy Alejach Zygmuntowskich 4 w Lublinie, 12 i 13 listopada będzie można oglądać w sportowych stacjach Polsatu oraz na polsatsport.pl. Legia na sezon 2022/23 zgłosiła następujący skład: Arkadiusz Kobus, Maciej Adamkiewicz, Marcin Zarzeczny, Piotr Robak, Przemysław Słoniewski i Michał Wojtyński. Terminarz spotkań LEGII LOTTO 3x3 Warszawa w I turnieju LOTTO 3x3 Ligi: 12.11 g. 11:40 Legia LOTTO 3x3 Warszawa - Zastal Zielona Gra 12.11 g. 16:20 Legia LOTTO 3x3 Warszawa - Arka Gdynia 12.11 g. 18:40 Legia LOTTO 3x3 Warszawa - Anwil Włocławek 13.11 g. 13:00 I ćwierćfinał 13.11 g. 13:25 II ćwierćfinał 13.11 g. 13:50 III ćwierćfinał 13.11 g. 14:15 IV ćwierćfinał 13.11 g. 15:00 I półfinał 13.11 g. 15:25 II półfinał 13.11 g. 16:10 Finał

