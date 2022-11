Ekosport Białystok 1-9 Legia Ladies

Drużyna Legia Ladies udanie zakończyła rundę jesienną rozgrywek III ligi kobiet. Legionistki w zaległym spotkaniu, pokonały na wyjeździe Ekosport Białystok 9-1. Bramki dla naszej drużyny zdobyły Amelia Przybylska 5, Julia Jasińska, Klaudia Grodzka, Julia Grządkowska i Barbara Staszewska. Dzięki tej wygranej Legia Ladies zajmują 3. miejsce po pierwszej rundzie rozgrywek z zaledwie punktem straty do prowadzących Królewskich Płock.

