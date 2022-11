Losowanie Pucharu Polski po mistrzostwach

Losowanie 1/4 finału Pucharu Polski odbędzie się dopiero po zakończeniu przez reprezentację Polski udziału w mistrzostwach świata w Katarze. Mecze kolejnej rundy zaplanowane są na początek marca. Do tej pory do kolejnej rundy awansowały drużyny Legii Warszawa, Górnika Łęczna i KKS-u Kalisz. Pozostałe spotkania 1/8 finału rozgrywane są dziś i w czwartek. Puchar Polski

Ding - 19 minut temu, *.chello.pl Marna decyzja. Przecież losowanie można spokojnie zrobić w piątek i zajmie to 5 minut. odpowiedz

