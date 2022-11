Straszewski młodzieżowym mistrzem Polski w boksie!

Trenujący od kilku miesięcy w barwach Legii, Jakub Straszewski został młodzieżowym mistrzem Polski w boksie w kategorii do 86 kilogramów. Były zawodnik Championa Włocławek, który półtora roku temu został młodzieżowym wicemistrzem świata, w turnieju MP w Mielcu pokonał trzech przeciwników w drodze do finału. W finałowej walce Straszewski pokonał jednogłośnie na punkty Sebastiana Kusza i zdobył złoty medal.

