18-20.11: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 18 listopada 2022 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W piątek w Dąbrowie Górniczej koszykarze Legii Warszawa zmierzą się z miejscowym MKS-em (transmisja na Emocje.TV). W niedzielę siatkarze Legii zagrają we Wrocławiu z Gwardią, a futsaliści w Opolu z miejscowym Dremanem (transmisja na WP Pilot). Zachęcamy do wspierania naszych rugbistów, których w sobotę o 17:00 czeka ostatni mecz w 2022 roku. Bilety kosztują 20 złotych i będą do kupienia bezpośrednio przed spotkaniem.



Dwie pięcioboistki Legii - Maja Biernacka i Wiktoria Wierzba - wystartują na Mistrzostwach Europy U-24 w Zielonej Górze.



Dwaj pięściarze Legii - Artur Proksa (-60kg) oraz Bartłomiej Rośkowicz (-63,5kg) - startują na Mistrzostwach Świata Juniorów w boksie, które odbywają się w hiszpańskiej La Nucii.



Marek Kania startować będzie w drugich w tym sezonie zawodach Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim, w holenderskim Heerenveen. W piątek legionista wystartuje w sprincie drużynowym, w sobotę w wyścigu na 500 metrów (dywizja A), a w niedzielę na 1000 metrów (dywizja B). Transmisja na YT na kanale Skating ISU (całość) oraz w sportowych kanałach Polsatu (wybrane konkurencje).



Zawodnicy Legii startować będą w mistrzostwach Polski do lat 18 i 21 w snookera, które rozegrane zostaną w sobotę i niedzielę w klubie 147 Break przy ulicy Zamienieckiej 80 w Warszawie.



W Ciechocinku odbędą się bokserskie zawody Pucharu Polski U-15, w których wystartują legioniści - Wiktor Fokt (-46kg), Uliana Bezfamilna (-60kg), Rafał Marcinek (-75kg) i Kamil Wójcik (-80kg).



Rozkład jazdy:

18.11 g. 20:00 MKS Dąbrowa Górnicza - Legia Warszawa [kosz]

19.11 g. 12:00 Jagiellonia II Białystok - Legia II Warszawa

19.11 g. 17:00 Legia Warszawa - Budowlani Łódź [rugby, ul. Obrońców Tobruku 11]

20.11 g. 17:00 Gwardia Wrocław - Legia Warszawa [siatka]

20.11 g. 18:00 Dreman Opole Komprachcice - Legia Warszawa [futsal]



Młodzież:

19.11 g. 10:30 Legia Warszawa U-15 - MKS Pruszków U-15 [kosz, ul. Narbutta 14]

19.11 g. 11:00 ŁKS Łódź 12 - Legia U11 [Łódź]

19.11 g. 11:00 ŁKS Łódź 13 - Legia U10 [Łódź]

19.11 g. 11:00 MKS Polonia W-wa 08 - Legia U15 08 [CLJ U15][ul. Konwiktorska 6]

19.11 g. 12:00 Legia U19 - Escola Varsovia U19 04/5 [LTC]

19.11 g. 15:00 MUKS Piaseczno U-17 - Legia Warszawa U-17 [kosz, ul. Szkolna 14]

20.11 g. 12:00 Escola Varsovia 06 - Legia U17 [CLJ U17][ul. Fleminga 2]

20.11 g. 14:00 Legia U12 - Górnik Zabrze 11 [ul. Łazienkowska 3]

20.11 g. 16:00 Legia U13 - Górnik Zabrze 10 [ul. Łazienkowska 3]

20.11 g. 18:30 Akademia Koszykówki Komorów U-19 - Legia Warszawa U-19 [kosz, Al. M.Dąbrowskiej 12/20]