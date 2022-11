Runjaić: Chcemy dać z siebie wszystko

Czwartek, 10 listopada 2022 r. 12:01 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Jesteśmy zmęczeni po meczu w Gdańsku, w nocy praktycznie nie spaliśmy, ale poczucie dobrze spełnionego obowiązku przyczyniło się do tego, że szybciej się zregenerowaliśmy. Wiemy, że czeka nas bardzo ważny mecz, żebyśmy mogli tę rundę zamknąć jeszcze bardziej pozytywnie. Wiadomo, że w piłce nożnej liczy się ostatnie wrażenie. Jak ktoś wygra 3 mecze z rzędu, a potem przegra ostatni, to w pamięci zostanie ten ostatni. Dlatego mamy dużą motywację, by w ostatnim meczu dać siebie wszystko i pokazać dobrą grę po to, by drużyna i kibice mogli mieć poczucie, że ta drużyna dokonała wielu rzeczy w tej rundzie więcej niż oczekiwano na początku - mówi przed niedzielnym spotkaniem ze Śląskiem Wrocław trener Legii Warszawa, Kosta Runjaić.



- Chcemy odrobić swoje zadanie domowe. Mamy swoje cele do zrealizowania, w każdym tygodniu walczymy. Drużyny grają przeciwko nam na maxa albo i więcej, dlatego musimy zrobić wszystko co w naszej mocy. Będzie to nas kosztowało dużo sił, nie będzie łatwo, ale przez ostatnie mecze udało nam się odbudować zaufanie do naszego potencjału. Będziemy grali na pełnym gazie, nie tylko my zresztą, ale Śląsk także. Wiemy ile udało nam się osiągnąć, ile musimy osiągnąć. Po ostatnim sezonie to wcale nie było takie oczywiste, że będziemy w czubie tabeli. Udało nam się to osiągnąć, ale kosztowało nas to dużo wysiłku - team spirit o tym zadecydował. Oczywiście, zdajemy sobie sprawę, że nie możemy spoczywać na laurach i myśleć, że jesteśmy wielcy, bo jesteśmy Legią, bo to obróci się przeciwko nam. Zdajemy sobie sprawę, że wszystkie mecze, które nas czekają, będą zacięte, musimy się spiąć i nie możemy odpuszczać.



Czego można spodziewać się po Śląsku

To co było, nie będzie się liczyć w niedzielę. Jeśli chodzi o najbliższy mecz, będą grali u siebie, mają kilku interesujących zawodników i u siebie są niebezpieczni, zwłaszcza w ataku. Obejrzeliśmy grę Śląska, wiemy co nas czeka i będziemy chcieli zrealizować swoją koncepcję gry bez oglądania się na przeciwnika. Motywacja jest na bardzo wysokim poziomie, chcemy jeszcze raz się sprężyć i zagrać dobrą piłkę, po to byśmy mogli potem pójść z poczuciem obowiązku na na krótkie urlopy.



Dowiedziałem się co się stało w meczu Śląska z Sandecją dopiero dzisiaj. Nie mogę się wypowiedzieć w sprawie incydentu bo dostałem tę informacje niedawno, ale nie sądzę by miało to jakiś wpływ na naszą grę przeciwko Śląskowi. Mecze pucharowe rządzą się swoimi prawami. Chcemy rozwiązać wszytko na poziomie sportowym, potrzebujemy do tego mocnej mentalności i myślę, że będziemy mogli się tą mentalnością wykazać.



Sytuacja zdrowotna

- Artur Jędrzejczyk wygląda najlepiej, zakładamy że będzie mógł niedługo dołączyć do drużyny. Carlitos z dnia na dzień czuje się coraz lepiej. Obserwujemy sytuację i też są szanse, że niedługo dołączy. Blaz Kramer i Paweł Wszołek zostali przebadani. Nie jest tak źle, ale decyzje czy będą mogli wkrótce zagrać będzie trzeba podjąć na podstawie analizy ryzyka, co przeważy.



Przygotowania

Ja na razie nie potrzebuję urlopu, nie mam takiego poczucia. Sytuacja jest wyjątkowa, że teraz można zacząć przygotowywać się do świąt Bożego Narodzenia. Jest to nowa sytuacja dla wszystkich, na pierwszy rzut oka wygląda to dziwnie. Będzie to długa przerwa. Trzeba będzie zobaczyć jak sytuacja będzie się rozwijać. Nową rundę zaczniemy praktycznie w styczniu. Nie będziemy nowej rundy zaczynali od zera, chcemy by był to początek z dużym kapitałem na plusie. Chcemy, aby pasjonującą kwestią była kwestia mistrzostwa Polski. Musimy pokazać na co nas stać i odrobić w czasie przerwy nasze zadania domowe. Konkretny plan, to od poniedziałku piłkarze będą mieli ok 2 tygodnie wolnego. Będą cały czas pod obserwacją trenerów. Na początku grudnia wrócimy do treningów całej drużyny. Potem będzie druga przerwa na święta. W styczniu zaczniemy treningi wcześniej, zgrupowanie w Belek potrwa od 6 do 16 stycznia. Ten plan na razie jest ogólny. Zaplanowane są sparingi na grudzień i podczas zgrupowania w Turcji, ale jak będą konkrety, to damy znać.