Młodzież: mecze wtorkowe i środowe (akt.)

Czwartek, 10 listopada 2022 r. 08:54 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Rundę w I lidze mazowieckiej U15 zakończyli trampkarze LSS (rocznik 2008 i mł.), którzy pokonali 3-2 Walecznych Olszewo Borki. Zacięte było również I ligi warszawskiej U13 między Legią i Polonią. Gospodarze dobrze zaczęli, ale rywale nie rezygnowali do końca meczu i też stworzyli sobie kilka ciekawych okazji. W piątek rewanż między obiema drużynami, na K6. W czwartek zespół U14 pokonał na wyjeździe 4-2 Wisłę Płock i zakończył rozgrywki ligowe na 1. miejscu. W meczu drużyn o rok starszych w CLJ U15, Legia poniosła z Wisła Płock porażkę 0-4.



Legioniści juz jednak wcześniej zapewnili sobie triumf w lidze.



CLJ U15: Legia U15 0-4 (0:2) Wisła Płock '08

Gole:

0-1 6 min. Ksawery Jeżewski

0-2 25 min. Mateusz Leśniewski

0-3 45 min. Kacper Kuczyński

0-4 72 min. Ksawery Jeżewski



Strzały (celne)[10-80']: Legia 7 (3) - Wisła 13 (7).



Legia: Jan Bienduga (41' Marcel Grzejda) - Jakub Oremczuk (68' Igor Mirowski), Antoni Sobolewski, Maksymilian Dołowy Ż, (80+3' Piotr Bzducha), Jan Musiałek - Marcel Kiełbasiński, Kacper Morawiec, Kacper Borowiec - Bartosz Czarkowski, Maksymilian Sterniczuk, Mikołaj Jasiński (57' Bartosz Lesiuk)



I liga maz. U15: Legia LSS 2008 3-2 (0-1) AP Waleczni Olszewo Borki

Gole:

0-1

1-1 Jakub Drzazga (as. Maciej Suwik)

2-1 Jakub Drzazga (as. Adam Tołwiński)

2-2

3-2 Maciej Suwik (as. Jakub Drzazga)



Legia Soccer Schools: Dominik Sawczuk (41' Filip Bonk) - Patryk Ciborowski (41' Fabian Radziński), Kosma Sekuła, Aleksander Dworski [09] (55' Oskar Kurc) - Adam Tołwiński, Maciej Suwik, Lucjan Napieralski (70' Aleksander Dworski [09]), Norbert Augustyniak, Oskar Kurc (41' Aleksy Skonecki) - Jakub Drzazga

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



Ekstraliga U14: Wisła Płock'09 2-4 (0-2) Legia U14

Gole:

0-1 3 min. Wojciech Chachuła (as. Szymon Piasta)

0-2 39 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as.Fabian Mazur)

0-3 41 min. Fabian Mazur (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)

0-4 46 min. Fabian Mazur (as.Piotr Bartnicki)

1-4 68 min.

2-4 70 min.



Legia: Denys Stoliarenko - Edo von Brandt-Etchemendigaray, Aleksander Marciniak, Kazimierz Szydło, Jan Rodak - Piotr Bartnicki, Norbert Merchel, Oskar Maj - Szymon Piasta, Wojciech Chachuła, Fabian Mazur, Jakub Juszczak, Wojcech Paczosa, Piotr Kaniewski, Kuba Piaseczny, Igor Brzeziński [10], Mateusz Pawłowski [10], Mateusz Strzelecki

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Legia zakończyła rozgrywki z bilansem 13-0-1, 7 p. przed Escolą i 16 przed Wisłą Płock. Z ligi spadają SEMP Pogoń Siedlce oraz Mławianka Mława. Wchodzi Znicz Pruszków i Marcovia Marki (o ile co najmniej zremisuje w ostatniej kolejce z rezerwami Escoli) lub Varsovia.



I liga U13: Legia Warszawa U13 - MKS Polonia Warszawa 2010



Strzały (celne): Legia 19 (9) - Polonia 9 (4)



Legia: Olaf Szczęsny - Jan Szybicki, Franciszek Stępniewski, Igor Lechecki, Igor Brzeziński, Marcel Laszczyk, Dawid Rodak, Tymon Płoszka, Michajło Posternak, Aleksander Badowski, Antoni Błoński, Olivier Pruszyński, Kacper Jaczewski, Krzysztof Krzemiński

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński