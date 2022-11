Na stadionach: Nie unikamy dymu

Rozgrywki w tym roku zakończyły się wyjątkowo wcześnie, a wszystko przez nietypowy termin Mundialu w Katarze. Na ostatnich tegorocznych meczach działo się sporo. Wiele ekip zaprezentowało oprawy i hasła nawiązujące do rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - m.in. Radomiak i Olimpia Elbląg.



Najliczniej na wyjazdowym szlaku pokazała się Legia, która w 1943 osób pojechała do Wrocławia, gdzie zaprezentowała konkretny pokaz pirotechniczny. Bardzo dobrą, dwuczęściową choreografię przygotowali ultrasi Śląska z okazji 75-lecia swojego klubu - "W mieście marzeń i ambicji, Klub pięknej historii i tradycji".



20-lecie działalności oprawą uświetnili ultrasi Jagiellonii Białystok ("Avanti Ultras"). Pirotechnika na tym meczu pojawiła się również w wypełnionym po brzegi sektorze gości, w którym zasiedli lechici. Oprawy z obu stron (z piro) miały miejsce również na meczu Korony ("Nie unikamy dymu") z Widzewem ("Niech zapłonie sektor gości na Koronie").



Od czasu ostatniego finału Pucharu Polski atmosfera na linii Lech - Raków jest mocno napięta, co pokazał również mecz RKS-u w Lubinie. Częstochowianie wywiesili transparent "Poznańskiego ch...a ma w gębie, lubińska k...a zagłębie". Lubinianie z kolei zarzucają Rakowowi ksero ich oprawy.



Bardzo liczny wyjazd do Bełchatowa, na mecz ze Skrą, zaliczył Ruch, gdzie pokazał dobrą - jak na warunki stadionowe - oprawę. Ciekawą prezentację przygotowała Olimpia Elbląg. Na meczach Pucharu Polski najliczniej na wyjazdach pokazała się Legia w Gdańsku i Wisła Kraków w Lublinie. Na tym drugim meczu bardzo fajną prezentację przygotowali Motorowcy, z kolei wiślacy cisnęli kilkanaście rac na murawę. Najgłośniej jednak było o meczu Śląska w Niepołomicach, gdzie nie dokończono serii rzutów karnych przez rasistowskie okrzyki fanów WKS-u. Cały czas nie wiadomo, jakie będzie sportowe rozstrzygnięcie tego spotkania, ani jaka kara dotknie Śląsk.



Fani Resovii nadal upominają się o swój stadion. Na meczu z Zagłębiem Sosnowiec wywiesili następujące transparenty: "Koniec roku już bliski, a stadion Resovii to temat śliski. Interesują was tylko deweloperskie zyski!", "Koniec roku się zbliża, czy prezydent Fijołek znów słowa ze stadionem Resovii nie dotrzyma?!", "Prezydencie! Kolejny miesiąc mija... o stadionie dla Resovii dalej cisza".



Na meczu Hutnika Kraków z Wisłą Puławy, efektowną oprawę "Final Countdown" zaprezentowała grupa GT'02. 20-lecie "Gietów" było jednocześnie... zakończeniem działalności przez tę ekipę.



Ekstraklasa:



Śląsk Wrocław - Legia Warszawa (1943)

Ponad 21 tys. kibiców na stadionie i najliczniejszy w tym sezonie młyn WKS-u. Wrocławianie świętowali 75-lecie swojego klubu. Z tej okazji przygotowali dwuczęściową, konkretną choreografię. Pierwsza część to trzy podwieszane sektorówki, których głównym motywem był herb stolicy Dolnego Śląska, ratusz oraz kamienice rynku, na dole wywieszono spory, czytelny transparent "W mieście marzeń i ambicji". Całość dopełniło 100 rac. Zaraz potem wjechały nowe podwieszane trzy sektorówki - m.in. stara wersja klubowego herbu oraz motywy nawiązujące do mistrzostw Polski z lat 1977 i 2012, transparent "Klub pięknej historii i tradycji" oraz 100 zielonych ogni wrocławskich.

Legioniści przyjechali dwoma pociągami specjalnymi, w 1943 osoby. Sektor gości ozdobili 17 flagami, a przez niemal całe spotkanie w klatce powiewało wiele flag na kijach. W drugiej połowie fani Legii odpalili spore ilości pirotechniki (race i stroboskopy), a przez zadymienie murawy spotkanie zostało przerwane na kilkanaście minut.



Jagiellonia Białystok - Lech Poznań (909)

Białostoczanie zaprezentowali oprawę z okazji 20-lecia UJB. Składały się na nią transparent "Avanti Ultras", podwieszana sektorówka z koszulką "02 UJB", a całość dopełniło kilkadziesiąt rac, świece dymne i fajerwerki. Racowisko w sektorze gości zaprezentowali również fani Lecha. Poznaniacy wykorzystali przyznaną im pulę biletów - 909 szt.



Korona Kielce - Widzew Łódź (750)

Widzewiacy w komplecie stawili się na tym bliskim wyjeździe, gdzie dobrze oflagowali swój sektor. Koroniarze zaprezentowali transparent "Nie unikamy dymu", sektorówkę oraz świece dymne i race. Przyjezdni z kolei przygotowali transparent "Niech zapłonie sektor gości na Koronie", flagi na kijach oraz piro.



Zagłębie Lubin - Raków Częstochowa (210)

Raków w sektorze gości, poza kilkoma flagami, wywiesił transparent "Poznańskiego ch...a ma w gębie, lubińska k...a zagłębie". Zagłębie wywiesiło transparent "Stara szkoła kserowania" z odwróconym herbem Rakowa, która odnosiła się do niedawnej oprawy RKS-u z hasłem, które kiedyś wykorzystali lubinianie.



Górnik Zabrze - Miedź Legnica (200)

Miedź przyjechała do Zabrza w ok. 200 osób i wywiesiła 7 flag. Dobra frekwencja, ponad 15 tys. po stronie gospodarzy.



Radomiak Radom - Pogoń Szczecin (140)

Radomiak z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odpalił białe i czerwone race nad biało-czerwonym transparentem. Radomianie wpuścili na swój sektor delegację Pogoni (140) z flagą.



Lechia Gdańsk - Piast Gliwice (95)

Fani Piasta przed meczem pojawili się na plaży. Na tym wyjeździe obecni byli w 95 osób, w tym GKS Jastrzębie (10). Wywiesili 4 flagi.



Warta Poznań - Stal Mielec ()

Skromna delegacja Stali pojawiła się w Grodzisku Wielkopolskim na ostatnim tegorocznym meczu.



Wisła Płock - Cracovia (-)

Gospodarze wywiesili transparent "Niech żyje Polska niepodległa". Kibiców gości brak, z powodu braku sektora.



Niższe ligi:



Skra Częstochowa - Ruch Chorzów (1700)

Do Bełchatowa, gdzie swoje mecze rozgrywa Skra, przyjechało 1700 fanów Ruchu. Zaprezentowali transparent "Niebieska krew, biała rasa, kibicowska ekstraklasa" z niebieskimi świecami dymnymi. Drugie choreo to podświetlona pirotechniką folia "Ultras Niebiescy".



Wisła Sandomierz - Stal Stalowa Wola (220)

Gospodarzy w młynie 270, w tym Siarka (50) i KSZO (40). Stalówka przyjechała w 220 osób, w tym Stal Gorzyce (57). Przyjezdni z jedną flagą "Sarmaci Południa" oraz transparentem.



Chrobry Głogów - Stal Rzeszów (170)

Stal wspierana na tym wyjeździe przez Karpaty (20) i Stalówkę (12).



Stal Łańcut - JKS Jarosław (118)



Górnik Polkowice - GKS Jastrzębie (105)

GKS wspierany przez Stalówkę (19) i Piasta (7).



Olimpia Elbląg - Motor Lublin (102)

Motorowcy pojawili się w Elblągu w 102 osoby, w tym Górnik Łęczna (6) i Śląsk (2). Wywiesili jedną, biało-czerwoną flagę. Olimpia z ładną oprawą - transparentem w barwach klubowych "A ty skąd jesteś? Przyjdź na stadion wreszcie!", nad którym zaprezentowano szarfy w barwach i świece dymne. Druga z prezentacji to biało-czerwony transparent "Ku chwale ojczyzny, za przelaną krew - wolność i blizny" oraz białe i czerwone folie.



Zagłębie II Lubin - Stomil Olsztyn (89)

Stomilowcy wspierani przez Lechię (35), GKM Grudziądz (7) i Polonię Bydgoszcz (5).



Lublinianka Lublin - Orlęta Radzyń Podlaski (43)

Garbarnia Kraków - KKS Kalisz (8)



Puchar Polski:



Lechia Gdańsk - Legia Warszawa (686)

Niewiele ponad 9 tys. kibiców na trybunach. Legioniści przyjechali transportem kołowym i w sektorze gości wywiesili 7 flag. Z obu stron sporo "uprzejmości".



Motor Lublin - Wisła Kraków (480)

Wiślacy do Lublina przyjechali w 480 osób, z siedmioma flagami. Wraz z nimi Ruch i Widzew. W drugiej połowie odpalili 30 rac, które wylądowały na murawie. Motorowcy z licznym młynem, biorąc pod uwagę godzinę rozpoczęcia meczu (14:30), z dwiema oprawami. Główna choreografia to transparent "Nic się u nas nie zmienia, tu jest zmowa milczenia", sektorówki z czaszkami, z których oczodołów wystrzelone zostały fajerwerki, a na górze zaprezentowano racowisko. Pierwsza oprawa to transparent "Motorze jesteśmy z wami, wygrajcie z tymi k...i" oraz piro.



KKS Kalisz - Górnik Zabrze (300)

Gospodarze z dobrym młynem, biorąc godzinę rozpoczęcia meczu (wtorek, 14:30). KKS zaprezentował szytą sektorówkę, z wzorem z jednej ze swoich flag. Wraz z nimi Elana, Widzew, Kotwica i Unia Oświęcim. Zabrzanie przyjechali sześcioma autokarami, wraz z nimi Wisłoka (9), i dość często bluzgali pod adresem miejscowych i ich przyjaciół.



Sandecja Nowy Sącz - Śląsk Wrocław (250)

Wrocławianie do Niepołomic dotarli spóźnieni, szczególnie grupa wspierająca tego dnia Motor na meczu z Wisłą. Łącznie przyjechało ich 250, z czego 220 weszło na stadion. Wraz z nimi Ferencvaros (10), Motor (5) i Miedź (1). Po tym meczu wiele mówiono i pisano o "małpowaniu" podczas jednego z rzutów karnych, wykonywanych przez Sandecję. Po nim gracze z Nowego Sącza zeszli z boiska.



Pogoń Siedlce - Resovia (60)

Resovia przyjechała do Siedlec w 60 osób i z dwiema flagami.



Lechia Zielona Góra - Radomiak Radom (55)

Radomiak z dwiema flagami na tym wyjeździe.



Górnik Łęczna - Piast Gliwice (15)

Na meczu 2,5 tys. fanów, w tym 330-osobowy młyn Górnika. Wraz z nimi delegacje Chełmianki i Motoru. Piast przyjechał w bardzo skromnym składzie, bez flag i dopingu.



Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa (-)

Na meczu ok. 13 tysięcy fanów. Pod koniec spotkania Portowcy wykrzyczeli swoje niezadowolenie z powodu braku odpowiednich wzmocnień.





