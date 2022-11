Koszykówka

Legia zagra w play-off I turnieju Lotto 3x3 Ligi

Sobota, 12 listopada 2022 r. 19:39 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W sobotę w Lublinie rozpoczął się pierwszy turniej Lotto 3x3 Ligi w sezonie 2022/23. Drużyna Legii, w składzie: Arkadiusz Kobus, Maciej Adamkiewicz, Marcin Zarzeczny, Piotr Robak, zagrała w grupie C i zapewniła sobie awans do niedzielnej fazy play-off. W 1/4 finału nasz zespół zmierzy się ze Stalą Ostrów Wielkopolski - początek o 13:00.



W pierwszym spotkaniu legioniści pokonali Zastal Zielona Góra 21-10, ale kilka godzin później przegrali z Arką Gdynia 16-21. W decydującym o awansie do niedzielnej fazie play-off, legioniści ok. 19:10 mierzyli się z Anwilem Włocławek. Początek spotkania był bardzo wyrównany, był remis 7-7. Później legioniści wypracowali sobie 3-4-punktową przewagę, ale dwie minuty przed końcem było już tylko 14-13. 48 sekund przed końcem Legia prowadziła 15-14, a później ważne rzuty trafił Piotrek Robak. Ostatecznie nasz zespół zwyciężył 20-15.



W niedzielę nasz zespół zagra w fazie play-off, a wygrana w ćwierćfinale (ze Stalą Ostrów Wlkp.) zapewni nam awans do turnieju finałowego zaplanowanego na luty 2023 roku, do którego awansują cztery najlepsze drużyny turnieju z Lublina. Niedzielne mecze ćwierćfinałowe będą rozgrywane od godziny 13:00 do 14:15, półfinały o 15:00 i 15:25, a finał o 16:10. Transmisje meczów w Polsacie Sport i na polsatsport.pl.



Wyniki sobotnich meczów Legii:

Legia Lotto 3x3 21-10 Zastal Zielona Góra

Legia Lotto 3x3 16-21 Arka Gdynia

Legia Lotto 3x3 20-15 Anwil Włocławek