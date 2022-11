Koszykówka

Zapowiedź meczu ze Startem Lublin

Piątek, 25 listopada 2022 r. 15:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Pokrzepieni pierwszą wygraną w koszykarskiej Lidze Mistrzów, zawodnicy Legii przystąpią do kolejnego z serii wyjazdowych meczów - tym razem o ligowe punkty przyjdzie nam walczyć w Lublinie. Start ma za sobą udaną inaugurację w innych europejskich rozgrywkach, lidze ENBL, w której zwyciężyli zespół z Tallina.



Legioniści dzięki wygranej w Ostendzie zachowali szanse na wyjście z grupy BCL, ale pozostał niedosyt, bo celem była wygrana co najmniej różnicą dziesięciu punktów, co dałoby podopiecznym Wojciecha Kamińskiego lepszy bilans bezpośrednich spotkań z rywalem do miejsca trzeciego w grupie C. W Energa Basket Lidze legioniści grają ze zmiennym szczęściem, a o ostatnim występie - w Dąbrowie Górniczej przeciwko MKS-owi najchętniej jak najszybciej byśmy zapomnieli. Cel na najbliższą niedzielę jest oczywiście jeden - pokonać zespół prowadzony przez Artura Gronka. A z drużynami prowadzonymi przez tego szkoleniowca, legionistom w ostatnich latach gra się bardzo ciężko.



Przed meczem z Legią, lublinianie zainaugurowali rozgrywki European North Basketball League (ENBL) w których zaliczyli pewną wygraną na własnym parkiecie z TalTech/Optibet ze stolicy Estonii. Start bardzo dobrze zaprezentował się w drugiej połowie, którą wygrał różnicą 18 punktów. Najwięcej punktów dla naszych najbliższych rywali zdobyli Scoochie Smith (17) oraz Kregor Hermet (14).



W EBL, Start na razie prezentuje się poniżej oczekiwań i ma bilans 3-5. Lublinianie przegrali wszystkie cztery mecze wyjazdowe, a dla odmiany bardzo dobrze spisują się na własnym boisku, gdzie wygrali trzy z czterech meczów ligowych oraz wspomniany mecz z Estończykami. Zespół z Lubelszczyzny zwyciężył na inaugurację Astorię (+4), później pokonał Trefla (+21), a przed własną publicznością zaliczył również wygraną z inną ekipą ze ścisłej czołówki - Stalą Ostrów (+19). W ostatnim domowym meczu przegrali jednak z beniaminkiem z Łańcuta (-9), a w ostatniej serii ligowych spotkań musieli uznać wyższość Śląska we Wrocławiu (-7).







Kluczową postacią Startu w tym sezonie jest doskonale znany polskim kibicom, Sherron Dorsey-Walker, który po roku spędzonym w Szczecinie, wrócił do Startu, w którym występował w sezonie 2020/21. W ostatnich dwóch sezonach zawodnik zdobywał średnio 12-13 punktów na mecz, teraz z kolei notuje 20,3 pkt. na mecz, przy najlepszej w ostatnich latach skuteczności za 3 punkty (42 procent). Drugim strzelcem drużyny jest inny weteran polskich parkietów, Cleveland Melvin, który od kilku lat występuje w Energa Basket Lidze, a w Starcie gra drugi sezon z kolei. Skrzydłowy notuje 13.9 pkt. na mecz oraz 6.4 zbiórki i 1.4 bloku. Łotewski środkowy, Klavs Čavars w minionym sezonie występował w drużynie Astorii - prowadzonej wówczas przez Artura Gronka i obecnie podążył za szkoleniowcem do Lublina. W Starcie zdobywa średnio 11 punktów i zalicza 8.9 zbiórki, równie dobrze radząc sobie na tablicy atakowanej, jak na tej bronionej (po 4.4 zbiórki/na mecz w ataku i obronie).



Start kontraktował głównie graczy dotychczas znanych na naszych parkietach. Wyjątkiem był Dayshon Hassan Smith, który ostatnie dwa sezony spędził w Belgradzie w Mega MIS, a wcześniej miał okazję występować w greckim Peristeri Ateny. Amerykański rozgrywający zdobywa średnio 13.1 pkt. na mecz, dobrze trafiając z dystansu (43.3% za 3). Drugim z nowych graczy na naszych parkietach w barwach lubelskiego zespołu jest estoński podkoszowy, Kregor Hermet, który na razie grywa 18,5 minuty i ma problemy z rzutami z dystansu, mimo stosunkowo wielu prób (4/22 za 3). Statystyki Hermeta na razie nie zachwycają - zdobywa 5,5 pkt. i noruje 3,4 zbiórki. Na razie to i tak więcej niż zdobycze grającego w podobnym wymiarze czasowym Kacpra Młynarskiego. Większą rolę w drużynie odgrywa Mateusz Dziemba (ponad 25 min.), a po kilkanaście minut grają Michał Krasuski, Roman Szymański (środkowy, który w ostatnim meczu po raz pierwszy zaczął w pierwszej piątce) i Bartłomiej Pelczar.



Patrząc na statystyki Startu, to przede wszystkim zespół ataku - notują średnio 80 punktów na mecz, a regularnie tracą 83,3 punktu. Średnie o blisko dziesięć punktów wyższe od Legii - nasz zespół na pewno mocniej gra w obronie, ale między innymi tego elementu zabrakło w ostatnim spotkaniu w Dąbrowie. Liczymy jednak, że dobry występ w Belgii, gdzie legioniści grali z pełnym zaangażowaniem i wzorowo dzielili się piłką, da pozytywnego kopa naszym graczom, którzy równie efektownie zaczną spisywać się na ligowych parkietach. Szczególnie, że przed nami bardzo intensywne tygodnie - do końca roku oprócz meczów w EBL, czekają nas bowiem jeszcze dwa bardzo ważne spotkania w Basketball Champions League, od których wyników zależeć będzie awans do kolejnego etapu tych rozgrywek.



Legioniści wygrali siedem ostatnich meczów ze Startem Lublin. Ostatniej porażki z tą drużyną doznaliśmy w styczniu 2018 roku w Warszawie. W ostatnim sezonie, w marcu tego roku, niezwykle zacięty był mecz w hali Globus, w którym o wygranej zdecydowała dogrywka. Podopieczni Tanego Spaseva w dodatkowym czasie nie byli w stanie zatrzymać rozpędzonego Roberta Johnsona, który zdobył wówczas 36 punktów, trafiając 6/7 za 3.



Niedzielne spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30 i będzie na żywo transmitowane w Polsacie Sport Extra. Bilety na mecz kosztują 15 zł (ulgowe) i 25 zł (normalne) i można nabywać je poprzez Eventim, a w dniu meczu w kasach biletowych przy wejściu do hali Globus.



POLSKI CUKIER START LUBLIN

Liczba wygranych/porażek: 3-5

Liczba wygranych/porażek u siebie: 3-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 80,0 / 83,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 41,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 47,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 67,7%



Skład: Sherron Dorsey-Walker, Dayshon Hassan Smith, Wiktor Kępka (rozgrywający), Mateusz Dziemba, Bartłomiej Pelczar (rzucający), Michał Grzesiak, Michał Krasuski, Cleveland Melvin, Kacper Młynarski, Sebastian Walda (skrzydłowi), Klavs Cavars, Kregor Hermet, Roman Szymański (środkowi)

trener: Artur Gronek, as. Michał Sikora, Jakub Lewandowski



Przewidywana wyjściowa piątka: Dayshon Hassan Smith, Sherron Dorsey-Walker, Michał Krasuski, Cleveland Melvin, Roman Szymański/Klavs Čavars.



Najwięcej punktów: Sherron Dorsey-Walker 162 (śr. 20,3), Cleveland Melvin 111 (13,9), Dayshon Hassan Smith 92 (13,1).



Ostatnie wyniki: Astoria (d, 101:97), GTK (w, 63:49), Trefl (d, 96:75), Arka (w, 90:79), Stal (d, 90:71), Zastal (w, 96:67), Sokół (d, 74:83), Śląsk (w, 91:84).

ENBL: TalTech/Optibet Tallin (d, 83:68).



Ostatnie mecze obu drużyn:

02.03.2022 Start Lublin d. 97:107 Legia Warszawa

07.10.2021 Legia Warszawa 69:60 Start Lublin

26.02.2021 Legia Warszawa 74:72 Start Lublin

31.10.2020 Start Lublin 79:82 Legia Warszawa

29.12.2019 Start Lublin 79:84 Legia Warszawa

19.01.2019 Legia Warszawa 83:78 TBV Start Lublin

07.10.2018 TBV Start Lublin 67:81 Legia Warszawa

27.01.2018 Legia Warszawa 71:83 TBV Start Lublin

15.10.2017 TBV Start Lublin 95:85 Legia Warszawa



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 5-7

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 2-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 73,1 / 72,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,2%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 31,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 38,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 58,3%



Skład: Łukasz Koszarek, Ray McCallum, Szymon Kołakowski, Bartosz Prokopowicz (rozgrywający), Travis Leslie, Devyn Marble, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Ray McCallum, Devyn Marble, Janis Berzins/Travis Leslie, Grzegorz Kulka, Geoffrey Groselle.



Najwięcej punktów: Devyn Marble 138 (śr. 17,3), Ray McCallum 102 (12,8), Geoffrey Groselle 88 (11,0), Travis Leslie 46 (11,5).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70), King Szczecin (w, 69:65), Filou Oostende (d, 59:68), Czarni Słupsk (d, 70:63), Twarde Pierniki Toruń (d, 81:68), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 93:76), Filou Oostende (w, 66:71).



Termin meczu: niedziela, 27 listopada 2022 roku, g. 17:30

Adres hali: Lublin, ul. Kazimierza Wielkiego 8 (Globus)

Pojemność hali: 4221 miejsc

Ceny biletów: 15 zł (ulgowy) i 25 zł (normalny)

Transmisja: Polsat Sport Extra