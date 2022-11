MŚ 2022: Wysoka wygrana Anglii

Poniedziałek, 21 listopada 2022 r. 16:13 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W pierwszym poniedziałkowym meczu Anglia wygrała z Iranem aż 6-2. Do przerwy Anglicy prowadzili 3-0. Już na samym początku spotkania urazu doznał bramkarz Iranu i konieczna była zmiana. O godzinie 17 Senegal zmierzy się z Holandią, a o 20 USA z Walią. We wtorek czekają nas dużo większe emocje, ponieważ pierwsze spotkanie na mundialu rozegra Polska. O godz. 17 Biało-Czerwoni zmierzą się z Meksykiem.



Anglia 6-2 (3-0) Iran

1-0 - 34' Jude Bellingham

2-0 - 43' Bukayo Saka

3-0 - 45' Raheem Sterling

4-0 - 62' Bukayo Saka

4-1 - 65' Mehdi Taremi

5-1 - 71' Eric Dier

6-1 - 89' Jack Grealish

6-2 - 90+13 Mehdi Taremi (k)



W 8. minucie Anglicy mieli pierwszą doskonałą sytuację do zdobycia bramki, jednak Harry Maguire lewą nogą nie zdołał z ostrego kąta skierować piłki w światło bramki. W tej akcji mocno ucierpiał bramkarz reprezentacji Iranu, który zderzył się z zawodnikiem z własnego kraju. Beyranvand bardzo długo nie podnosił się z murawy, doszło do silnego krwawienia. Na moment jeszcze wrócił na boisko, ale konieczna była zmiana. Wiele wskazuje na to, że mogło dojść do wstrząśnienia mózgu. Przerwa w grze trwała bardzo długo. W 31. minucie Maguire głową posłał piłkę w poprzeczkę, ale 3 minuty później skutecznie uczynił to Jude Bellingham, dając Anglii prowadzenie 1-0. W 43. minucie Anglicy wykonywali rzut rożny, Bukayo Saka uderzył mocno, piłka jeszcze musnęła poprzeczkę i wpadła do bramki. W 45. minucie prowadzenie podwyższył Raheem Sterling po szybkiej, bardzo ładnej akcji, rozpoczętej przez własnego bramkarza. Sędzia doliczył do pierwszej połowy 14 minut. W 10. doliczonej minucie mieliśmy chyba pierwszy strzał Iranu na bramkę. Nie dość jednak, że uderzenie było bardzo niecelne, to i tak zawodnik był na spalonym.



Po przerwie w zespole z Iranu pojawiło się trzech nowych zawodników. Obraz gry nie uległ jednak zmianie. Cały czas dominowali Anglicy, ale przez kolejne minuty nie byli w stanie udokumentować swojej przewagi bramkami. Dopiero w 62. minucie Bukayo Saka dostał podanie od Sterlinga, dobrze wyczekał irańskich obrońców, zmylił ich i posłał piłkę do siatki. 3 minuty później zupełnie niespodziewanie bramkę zdobył Iran. Mehdi Taremi bardzo dobrze wyszedł zza pleców Maguire'a i pokonał Jordana Pickforda. Po tej sytuacji urazu doznał Harry Maguire. Nie wiadomo dokładnie, co się wydarzyło, ale musiał opuścić boisko. Minutę po wejściu na murawę doskonałe podanie od Kane'a otrzymał Marcus Rashford, który dosłownie chwilę wcześniej pojawił się na boisku. Wykorzystał je znakomicie, podwyższając wynik na 5-1. Potem tempo meczu już zmalało. Jeszcze w 89. minucie szóste trafienie dla Anglii zaliczył Jack Grealish. Bramkarz wyszedł do piłki, został zmylony, a na "pustaka" uderzył Grealish. W drugiej połowie również mieliśmy sporo przerw, sędzia doliczył więc aż 10 minut. W 98. minucie jeszcze Azmoun uderzył w poprzeczkę. W ostatniej minucie doliczonego czasu arbiter podyktował rzut karny dla Iranu, który na bramkę zamienił Mehdi Taremi.





Anglia: 1. Jordan Pickford, 12. Kieran Trippier, 6. Harry Maguire (68' 15. Eric Dier), 5. John Stones, 3. Luke Shaw, 4. Declan Rice, 22. Jude Bellingham, 19. Mason Mount (70' 20. Phil Foden), 17. Bukayo Saka (70' 11. Marcus Rashford), 10. Raheem Sterling (70' 7. Jack Grealish), 9. Harry Kane (75' 24. Callum Wilson)

trener: Gareth Southgate



Iran: 1. Alireza Beiranvand (19' 24. Hossein Hosseini), 15. Rouzbeh Cheshmi (46' 13. Hossein Kanaani), 18. Ali Karimi (46' 6. Saeid Ezatolahi), 2. Sadegh Moharrami, 3. Ehsan Hajsafi, 5. Milad Mohammadi (62' 16. Mehdi Torabi), 7. Alireza Jahanbakhsh (46' 17. Ali Gholizadeh), 9. Mehdi Taremi, 19. Majid Hosseini, 21. Ahmad Nourollahi (75' 20. Sardar Azmoun), 8. Morteza Pouraliganji

trener: Carlos Queiroz



żółte kartki: Jahanbakhsh, Pouraliganji





Jutro grają:



Wtorek 22.11.

godz. 11:00 Argentyna - Arabia Saudyjska (grupa C)

1 1.18 X 7.6 2 19

godz. 14:00 Dania - Tunezja (grupa D)

1 1.58 X 4 2 6.8

godz. 17:00 Meksyk - Polska (grupa C)

1 2.8 X 3.1 2 2.87

godz. 20:00 Francja - Australia (grupa D) (grupa B)

1 1.28 X 6 2 12



Pełny terminarz, wyniki i tabele Mistrzostw Świata 2022



Biało-Czerwona LL! Info z Mundialu -> legionisci.com/polska