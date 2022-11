MŚ 2022: Wygrana Szwajcarii

Komentarze (3)

WSL - 25 minut temu, *.orange.pl @ grzesiek: Zgoda ! Bo gra ofensywna zawsze stworzy sytuacje z ktorej padnie gol i zapewni chocby skromne zwyciestwo ! Pozdrawiam !! odpowiedz

grzesiek - 10 minut temu, *.centertel.pl @WSL: od meksyku lepiej zagrała nawet kanada z belgią. Więc taktykę dostosowywuje się do przeciwnika. Taka defensywną grę możemy prowadzić z argentyną, niemcami, francją. Ale nie z meksykiem, który tak słaby nie był od lat. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wiecie czemu szwajcaria wygrała z kamerunem a my z meksykiem nie?

Bo szwajcaria atakowała !!!! odpowiedz

