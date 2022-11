MŚ 2022: Wygrana Szwajcarii, remis Urugwaju, historyczny gol Cristiano Ronaldo

Czwartek, 24 listopada 2022 r. 19:00 Mishka, Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Piąty dzień Mistrzostw Świata w Katarze rozpoczął się meczem Szwajcarii z Kamerunem, w którym górą był zespół z Europy. Urugwaj tylko zremisował 0-0 z Koreą, choć sytuacji do zdobycia bramek nie brakowało. Portugalia wygrała 3-2 z Ghaną, po bardzo ciekawej drugiej połowie i historycznej bramce Cristiano Ronaldo. Na zakończenie dnia szansę na występ na mundialu będzie miał piłkarz Legii Warszawa, Filip Mladenović.



Szwajcaria 1-0 (0-0) Kamerun

1-0 - 48' Breel Embolo



W 10. minucie Kamerun był bliski zdobycia gola. Najpierw jednak strzał obronił Sommer, a dobitka była niecelna. W 14. minucie sam na sam wychodził Eric Choupo-Moting, który przebiegł kilkadziesiąt metrów, jednak nie zdołał pokonać bramkarza. W 30. minucie ponownie mieliśmy okazję dla Kamerunu, kiedy bramkarz wypuścił z rąk piłkę, ale ta wyszła jedynie za linię końcową. Do przerwy gole nie padły.



W 48. minucie po szybkiej akcji bramkę dla Szwajcarii zdobył znajdujący się na wolnej pozycji Breel Embolo. Kolejne minuty nie przyniosły zmiany obrazu gry. Nadal nie oglądaliśmy zbyt wielu jakościowych akcji ofensywnych ze strony obydwu zespołów. W 66. minucie Ruben Vargas miał szansę na podwyższenie prowadzenia, ale bramkarz zdołał wybić piłkę. Jeszcze w 84. minucie Szwajcarzy domagali się rzutu karnego za zagranie ręką, ale było ono zupełnie przypadkowe i sędzia nakazał grać dalej. Wynik nie uległ już zmianie i po nieciekawym meczu Szwajcaria wygrała 1-0.



Szwajcaria: 1. Yann Sommer, 5. Manuel Akanji, 4. Nico Elvedi, 13. Ricardo Rodriguez (90' 18. Eray Comert), 3. Silvan Widmer, 15. Djibril Sow (71' 20. Fabian Frei), 10. Granit Xhaka, 8. Remo Freuler, 17. Ruben Vargas (81' 25. Fabian Rieder), 23. Xherdan Shaqiri (71' 19. Noah Okafor), 7. Breel Embolo (71' 9. Haris Seferovic)

trener: Murat Yakin



Kamerun: 23. Andre Onana, 19. Collins Fai, 21. Jean-C. Castelletto, 3. Nicolas N'Koulou, 25. Nouhou Tolo, 8. Andre Anguissa, 20. Bryan Mbeumo (81' 6. Moumi Ngamaleu), 18. Martin Hongla (68' 5. Gael Ondoua), 14. Samuel Gouet, 13. Eric Choupo-Moting (74' 10. Vincent Aboubakar), 12. Karl Toko Ekambi (74' 7. Georges-K. N'Koudou)

trener: Rigobert Song



żółte kartki: Elvedi, Akanji - Fai





Urugwaj 0-0 Korea Południowa



W 19. minucie dobrą akcję przeprowadził zespół Urugwaju. Na bramkę uderzył Federico Valverde, ale minimalnie się pomylił. Nie minęły 2 minuty, a Urugwaj znów stanął przed szansą na zdobycie bramki. W 27. minucie niedokładne podanie od Mathi­asa Olivery otrzymał wychodzący na czystą pozycję Darwin Nunez. To mogła być bardzo groźna sytuacja. W 34. minucie Korea miała chyba najlepszą okazję w tym meczu. Doskonałe podanie przed bramkę otrzymał Hwang Ui-Jo, nie był naciskany przez żadnego z rywali, a mimo to fatalnie przestrzelił. W 44. minucie powinien paść gol dla Urugwaju, ale piłka trafiła tylko w słupek.



Druga połowa wyglądała podobnie jak pierwsza. Oba zespoły atakowały, ale brakowało odpowiedniego wykończenia. W 64. minucie Nunez popędził lewą stroną, wbiegł w pole karne, chciał zagrać przed bramkę, ale nie było tam nikogo, żeby zakończyć tę akcję strzałem. Chwilę później boisko opuścił niewidoczny dziś Luis Suarez. W 81. minucie mocno uderzył Nunez, jednak piłka minęła bramkę. W 90. minucie prawdziwą bombę posłał Valverde, ale trafił w słupek. W odpowiedzi doskonałą okazję miała Korea.



Urugwaj: 23. Sergio Rochet, 3. Diego Godin, 2. Jose Gimenez, 22. Martin Caceres, 16. Mathi­as Olivera (78' 17. Matias Vina), 15. Federico Valverde, 5. Matias Vecino (78' 7. Nicolas De La Cruz), 6. Rodrigo Bentancur, 11. Darwin Nunez, 8. Facundo Pellistri (88' 13. Guillermo Varela), 9. Luis Suarez (64' 21. Edinson Cavani)

trener: Diego Alonso



Korea: 1. Kim Seung-Gyu, 3. Kim Jin-Su, 4. Kim Min-Jae, 15. Kim Moon-Hwan, 19. Kim Young-Gwon, 6. Hwang In-Beom, 5. Jung Woo-Young, 10. Lee Jae-Sung (75' 13. Son Jun-Ho), 16. Hwang Ui-Jo (74' 9. Cho Gue-Sung), 17. Na Sang-Ho (74' 18. Lee Kang-In), 7. Son Heung-Min

trener: Paulo Bento



żółte kartki: Caceres



Portugalia 3–2 (0-0) Ghana

1-0 64’ Cristiano Ronaldo (k)

1-1 73’ Andrew Ayew

2-1 78’ Joao Felix

3-1 80’ Rafael Leao

3-2 89’ Osman Bukari



Pierwsza okazja dla faworyzowanej Portugalii przyszła już w 10. minucie. Po świetnym prostopadłym podaniu Cristiano Ronaldo wyszedł sam na sam z golkiperem, ale słabym przyjęciem ułatwił mu interwencję. Niecałe dwie minuty później po dośrodkowaniu z rożnego Ronaldo wyskoczył zdecydowanie najwyżej, jednak fatalnie spudłował. W 28. minucie dobrą piłkę na skraj pola karnego dostał Joao Felix, który posłał piłkę ponad poprzeczkę. Trzy minuty później Ronaldo wygrał walkę o piłkę w szesnastce, uderzył nie do obrony, ale sędzia zadecydował iż Portugalczyk faulował defensora. Portugalia do końca pierwszej połowy przeważała i próbowała zdobyć otwierającą bramkę, lecz robili to zbyt wolno i bezskutecznie.



Początek drugiej połowy był nieprzyjemny. Pojawiło się dużo strat, niedokładnych podań, a przede wszystkim fauli. W 55. minucie z kontrą poszła Ghana, świetny indywidualny rajd wykonał Mohammed Kudus, ale jego strzał minimalnie minął słupek. W 58. minucie brzydka gra zaowocowała i przyniosła przepychanki między drużynami. Po czterech minutach jeden z obrońców Ghany podciął Ronaldo w polu karnym i arbiter podyktował rzut karny. Do jedenastki podszedł sam poszkodowany i pewnym strzałem pokonał bramkarza. Tym samym został pierwszym piłkarzem w historii, który zdobył gola na pięciu różnych mundialach. W 72. minucie pierwszy celny strzał dla afrykańskiego zespołu oddał Kudus, Diogo Costa interweniował, choć z trudnościami. W następnej akcji Ghana cieszyła się z zaskakującego wyrównania. Kudus świetnie wbiegł w pole karne, wyłożył piłkę do Andrewa Ayew, a ten wpakował ją do pustej siatki. Rozdrażnieni Portugalczycy szybko odpowiedzieli. Świetne prostopadłe podanie od Bruno Fernandesa dostał Felix, popędził na bramkę i technicznym strzałem pokonał bramkarza. W 80. minucie Fernandes popisał się kolejnym fenomenalnym podaniem w pole karne, tym razem do wprowadzonego na murawę kilka minut wcześniej Rafaela Leao i było już 3-1. W 89. minucie Osman Bukari wykorzystał chwilowe uśpienie Portugalskiej defensywy i strzałem z główki strzelił kontaktową bramkę. Zaraz po wznowieniu gry znów doszło do lekkich przepychanek. W ostatniej akcji fatalny błąd popełnił Portugalski golkiper, po którym mogło dojść do wyrównania, ale naprawił go jeden z defensorów.



Portugalia: 25. Diogo Costa – 20. Joao Cancelo, 13. Danilo Pereira, 4. Ruben Dias, 5. Raphael Guerreiro – 18. Ruben Neves (76’ 15. Rafael Leao), 10. Bernardo Silva (88’ 6. Joao Palihinha), 8. Bruno Fernandes – 25. Otavio (57’ 14. William Carvalho), 7. Cristiano Ronaldo (88’ 26. Goncalo Ramos), 11. Joao Felix (88’ 17. Joao Mario)

Trener: Fernando Santos



Ghana: 1. Lawrence Ati-Zigi – 26. Alidu Seidu (66’ 2. Tariq Lamptey), 23. Alexander Djiku, 4. Mohammed Salisu (90+2’ 25. Antoine Semenyo), 18. Daniel Amartey, 17. Abdul Rahman Baba – 20. Mohammed Kudus (76’ 11. Osman Bukari), 5. Thomas Partey, 21. Salis Abdul Samed (90+2’ 8. Daniel-Kofi Kyereh), 10. Andrew Ayew (76’ 9. Jordan Ayew) – 19. Inaki Williams

Trener: Otto Addo



żółte kartki: Pereira, Fernandes - Kudus, A. Ayew, Seidu, Williams









