MŚ 2022: Podział punktów w grupie A

Piątek, 25 listopada 2022 r. 18:56 Mishka, Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W pierwszym piątkowym meczu mistrzostw świata w Katarze Walia zasłużenie przegrała z Iranem 0-2. Gospodarze turnieju, mimo znacznej poprawy gry, przegrali z Senegalem 1-3. Z kolei Holandia niespodziewanie podzieliła się punktami z Ekwadorem, choć prowadziła po golu w 6. minucie. Jednocześnie to Ekwador prezentował się na boisku lepiej i tworzył groźniejsze sytuacje. O godzinie 20 Anglia zagra z USA.



Walia 0-2 (0-0) Iran

0-1 - 90+8 Rouzbeh Cheshmi

0-2 - 90+11 Ramin Rezaeian



Początkowe minuty spotkania były ciekawe. Mogliśmy obserwować po kilka akcji z obu stron. W 12. minucie Kieffer Moore nie zdołał wykończyć niezłego dośrodkowania. Mieliśmy jeszcze przerwę w grze,bo został zahaczony butem w twarz. W 15. minucie padła bramka dla Iranu. Dobrze przejęli piłkę po błędzie w rozegraniu, ale przy ostatnim podaniu był spalony i gol nie został uznany. Kolejne minuty nie przyniosły wielu dogodnych sytuacji do zdobycia bramek. W 42. minucie Ben Davies dobrze zagrał długą piłkę, jednak obrońcy zdołali wybić ją za linię końcową. Stały fragment gry również nie przyniósł dużego zagrożenia pod bramką Iranu. W 42. minucie Sardar Azmoun dostał piłkę przed bramkę. Gdyby zdołał ją dosięgnąć, z pewnością padłby gol. Do przerwy mieliśmy jednak 0-0.



W 51. minucie powinien paść gol dla Iranu, ale najpierw Azmoun w doskonałej sytuacji trafił w słupek, a chwilę później to samo uczynił Gholizadeh. W 83. minucie dobry strzał na bramkę oddał Ben Davies, ale Hossein Hosseini zdołał wybić piłkę. Chwilę później daleko z własnej bramki i pola karnego wyszedł Wayne Hennessey i w bardzo niebezpieczny sposób starł się z przeciwnikiem. Początkowo został ukarany żółtą kartkę, ale decyzja została zmieniona po interwencji VAR. Irańczycy starali się wykorzystać przewagę, zza pola karnego uderzał Rouzbeh Cheshmi, ale uczynił to niecelnie. Trzeba przyznać, że to Iran prezentował się lepiej na boisku, tworzył groźniejsze sytuacje i pozostawił po sobie lepsze wrażenie. Końcówka to prawdziwy ostrzał bramki Walii i ogromna determinacja Iranu. W efekcie udało się zdobyć upragnioną bramkę. Irańczycy poszli za ciosem, podanie dostał niekryty Ramin Rezaeian i bez problemu umieścił piłkę w siatce. To była 101. minuta spotkania.



Walia: 1. Wayne Hennessey, 4. Ben Davies, 5. Chris Mepham, 14. Connor Roberts (57' 9, Brennan Johnson), 15. Ethan Ampadu (77' 7. Joe Allen), 6. Joe Rodon, 3. Neco Williams, 10. Aaron Ramsey (87' 12. Danny Ward), 8. Harry Wilson (57' 20. Daniel James), 11. Gareth Bale, 13. Kieffer Moore

trener: Robert Page



Iran: 24. Hossein Hosseini, 3. Ehsan Hajsafi (77' 7. Alireza Jahanbakhsh) 19. Majid Hosseini, 5. Milad Mohammadi, 8. Morteza Pouraliganji, 23. Ramin Rezaeian, 21. Ahmad Nourollahi (78' 15. Rouzbeh Cheshmi), 17. Ali Gholizadeh (77' 16. Mehdi Torabi), 6. Saeid Ezatolahi (83' 18. Ali Karimi), 9. Mehdi Taremi, 20. Sardar Azmoun (68' 10. Karim Ansarifard)

trener: Carlos Queiroz



żółte kartki: Rodon, Davies - Rezaeian, Jahanbakhsh

czerwona kartka: Hennessey



Katar 1–3 (0-1) Senegal

0-1 41’ Boulaye Dia

0-2 48’ Famara Diedhiou

1-2 78’ Mohammed Muntari

1-3 84’ Bamba Dieng



Pierwsza okazja dla Senegalu przyszła już w 4. minucie. Świetny rajd z prawej strony boiska wykonał Ismaila Sarr, wbiegł w pole karne, ale strzał powędrował jedynie w boczną siatkę. W 16. minucie podobną akcję z drugiej strony zrobił Krepin Diatta i zmusił bramkarza do interwencji. Osiem minut później strzału z przed pola karnego spróbował Idrissa Gueye, po którym piłka przeszła minimalnie obok słupka. W 30. minucie cudownym podaniem przez całe boisko popisał się Senegalski bramkarz, futbolówkę przejął Sarr, ale dobrze interweniował Meshaal Barsham. Kilka minut później szybki kontratak wyprowadzili Katarczycy, Akram Afif wbiegł w pole karne i wydawało się, że był faulowany. Zarówno sędzia główny, jak i sędziowie VAR nie zdecydowali się jednak na podyktowanie rzutu karnego. W 41. minucie potknięcie przy wybiciu jednego z Katarskich defensorów wykorzystał Boulaye Dia i bardzo mocnym strzałem otworzył wynik spotkania.



Drugą połowę świetnie zaczęli afrykańscy piłkarze. W 48. minucie dośrodkowanie z rzutu rożnego strzałem głową wykończył Famara Diedhiou i podwyższył prowadzenie. Z czasem Katarczycy rozkręcili się i szukali bramki kontaktowej. W 55. minucie po centrze ze stałego fragmentu gry mieli szansę na gola, ale strzał Abdelkarima Hassana zablokował jego kolega z drużyny. W 61. minucie groźny strzał obok prawego słupka oddał Hassan, a Edouard Mendy jedynie odprowadził piłkę wzrokiem. Chwilę później bramkarz Senegalu popisał się świetną interwencją po uderzeniu niepilnowanego Almoeza Aliego z około 11. metra w lewy dolny róg bramki. W 67. minucie znów klasę pokazał Mendy. Golkiper instynktownie wybronił strzał Isamaeela Mohammada z bardzo bliskiej odległości. W 78. minucie Katarczycy w końcu dopięli swego i zdobyli pierwszą bramkę w historii na mundialu. Pozycję w polu karnym świetnie wygrał wprowadzony kilka minut wcześniej na boisko Mohammed Muntari i strzałem głową umieścił piłkę obok bezradnego bramkarza. W 84. minucie akcję drużynową wyprowadzili Senegalczycy i ugasili nadzieję w gospodarzach turnieju. Płaskim strzałem na 3-1 popisał się rezerwowy, Bamba Dieng. Gracze Kataru do końca próbowali zmniejszyć wymiary porażki, ale nie udało im się już zagrozić bramce.



Katar: 22. Meshaal Barsham – 2. Pedro Miguel (83’ 4. Mohammed Waad), 3. Abdelkarim Hassan, 17. Ismaeel Mohammad, 16. Boualm Khoukhi, 14. Homam Ahmed (83’ 5. Tarek Salman) – 23. Assim Madibo, 12. Karim Boudiaf (69’ 6. Abdulaziz Hatem), 10. Hassan Al-Haydos (74’ 9. Mohammed Muntari) – 11. Akram Afif, 19. Almoez Ali

trener: Felix Sanchez



Senegal: 16. Edouard Mendy – 21. Youssouf Sabaly, 14. Ismail Jakobs (77’ 4. Pape Abou Cisse), 3. Kalidou Koulibaly, 22. Abdou Diallo – 5. Idrissa Gueye, 6. Nampalys Mendy (77’ 17. Pape Sarr), 18. Ismaila Sarr (74’ 13. Iliman Ndiaye) , 19. Famara Diedhiou (74’ 20. Bamba Dieng), 15. Krepin Diatta (64’ 11. Pathe Ciss) – 9. Boulaye Dia

trener: Aliou Cisse



żółte kartki: Mohammad, Ahmed, Madibo – Dia, Jakobs, Ciss





Holandia 1-1 (1-0) Ekwador

1-0 - 6' Cody Gakpo

1-1 - 49' Enner Valencia



Już w 5. minucie bramkę dla Holandii zdobył Cody Gakpo. Po dobrym rozegraniu zawodnik PSV Eindhoven dostał piłkę od Klaassena na lewą nogę, przymierzył i bez problemu umieścił ją w siatce. W 24. minucie sytuację do wyrównania miał Ekwador, jednak piłka została rozegrana zbyt długo i obrońcy zdołali wybić ją na rzut rożny. W 32. minucie dobrze na bramkę uderzył Enner Valencia, ale skutecznie interweniował Andries Noppert. W 3. minucie doliczonego czasu gry bramkę po stałym fragmencie zdobył Pervis Estupinan, ale sędzia uznał, że Jackson Porozo przeszkadzał golkiperowi i gola nie uznał.



Tuż po wznowieniu gry Ekwador ponownie zdobył bramkę. Tym razem spalonego nie było. Po stracie w środkowej strefie mieliśmy kilka szybkich podań, po których Enner Valencia umieścił piłkę w siatce. W 59. minucie mogło być 2-1 dla Ekwadoru. Najpierw jednak strzał Valencii został zablokowany, a dobitka Gonzalo Platy trafiła jedynie w poprzeczkę. Druga połowa była bardzo wyrównana, z nielicznymi groźnymi sytuacjami podbramkowymi.



Holandia: 23. Andries Noppert, 17. Daley Blind, 22. Denzel Dumfries, 2. Jurrien Timber, 5. Nathan Ake, 4. Virgil van Dijk, 14. Davy Klaassen (70' 11. Steven Berghuis), 21. Frenkie de Jong, 20. Teun Koopmeiners (80' 15. Marten de Roon), 8. Cody Gakpo (80' 19. Wout Weghorst), 7. Steven Bergwijn (46' 10. Memphis Depay)

trener: Louis van Gaal



Ekwador: 1. Hernan Galindez, 17. Angelo Preciado, 2. Felix Torres, 25. Jackson Porozo, 7. Pervis Estupinan, 3. Piero Hincapie, 20. Jhegson Mendez, 23. Moises Caicedo, 13. Enner Valencia (89' 26. Kevin Rodriguez), 19. Gonzalo Plata (89' 10. Romario Ibarra), 11. Michael Estrada (74' 16. Jeremy Sarmiento)

trener: Gustavo Alfaro



żółte kartki: Mendez







Pełny terminarz, wyniki i tabele Mistrzostw Świata 2022



Jutro grają:



Sobota 26.11.

godz. 11:00 Tunezja - Australia (grupa D)

1 2.28 X 3.25 2 3.4

godz. 14:00 Polska - Arabia Saudyjska (grupa C)

1 1.78 X 3.7 2 4.75

godz. 17:00 Francja - Dania (grupa D)

1 1.78 X 3.8 2 4.9

godz. 20:00 Argentyna - Meksyk (grupa C)

1 1.56 X 4.2 2 6.6



