MŚ 2022: Wygrana Iranu

Tomek - 25 minut temu, *.113.189 Ogląda człowiek te mecze na mistrzostwach i widzi jak drużyny skazywane na porażkę potrafią walczyć i jeździć na dupie. Japonia, Kanada, Arabia Saudyjska czy dzisiaj Iran. Marzy mi się aby Polska zagrała przynajmniej jedną taka połowę...no ale niestety my w składzie mamy drewniaków typu Zieliński, Krychowiak czy Szymański. Jutro Arabia nas zniszczy samą ambicją odpowiedz

grzesiek - 12 minut temu, *.centertel.pl @Tomek: na ME w portugalii zagraliśmy takie mecze chociażby z szwajcarią czy portugalią. W grupie nie pamiętam jak graliśmy ale też chyba dobrze skoro z niej wyszliśmy. Teraz patrze na wikipedii ze wygralismy z irlandia i ukraina i zremisowalismy z niemcami w grupie.

Jutro bęcki od arabii której bedą pomagać sędziowie i wracamy do polski. Smutne ale prawdziwe odpowiedz

Grzesiek - 11 minut temu, *.centertel.pl @Tomek: ale co sie dziwic jak stery w kadrze daje sie komus co malo Legie z ligi nie spier***ł odpowiedz

Legion - 29 minut temu, *.aster.pl ostatni gol strzelony przez gracza Legii - to chyba Stefan Majewski (1982)

Kazik strzelił w 1978 z Meksykiem - chyba że ktoś ma inne dane odpowiedz

Rio - 51 minut temu, *.oxynet.pl Walia i Polska ten sam poziom. odpowiedz

