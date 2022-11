MŚ 2022: Wygrane Australii i Francji

Sobota, 26 listopada 2022 r.

W pierwszym sobotnim spotkaniu mistrzostw świata w Katarze Tunezja przegrała z Australią 0-1. Polska po ciekawym spotkaniu wygrała z Arabią Saudyjską 2-0, a Francja poradziła sobie z Danią (2-1). Interesująco zapowiada się również wieczorny mecz pomiędzy Argentyną i Meksykiem.









Tunezja 0-1 (0-1) Australia

0-1 - 23' Mitchell Duke



Pierwszy kwadrans to optyczna przewaga Australii, ale zabrakło dobrych sytuacji podbramkowych. W 23. minucie bramkę zdobył Mitchell Duke. Dalekie podanie spod własnej bramki przejęte zostało w środku, następnie piłka zagrana została na lewą stronę, a po dośrodkowaniu głową uderzył stojący tyłem do bramki Duke. Długo musieliśmy czekać na kolejne akcje. W 34. minucie po rzucie rożnym niecelnie uderzał Jackson Irvine. Sporo było za to walki, agresji, ostrych starć i drobnych złośliwości. W 41. minucie doskonałą sytuację miała Tunezja. Issam Jebali mocno powalczył w polu karnym, jeszcze leżąc odegrał do kolegi, jednak strzał Dragera został zablokowany. W 45+3 po ładnej akcji tuż obok bramki strzelił Youssef Msakni.



W drugiej połowie zdecydowanie dominowali Tunezyjczycy, ale nie przekładało się to na zdobycz bramkową. Australijczykom wyraźnie zaczęło brakować sił w końcówce tego spotkania. W 84. minucie bardzo dobrze z ok. 30 m uderzył jeden z Tunezyjczyków, ale szczęśliwie wybronił bramkarz. Chwilę później znowu Australijczycy mogli być w opałach. W 87. minucie świetna akcja Tunezji, której niestety nie wykończył Naim Sliti. Chwilę później wyrównać mógł Wahbi Khazri, jednak i tym razem piłkę złapał Mathew Ryan. Sędzia doliczył jeszcze 6 minut do drugiej połowy. I choć Tunezja robiła co mogła, a Australia broniła się rozpaczliwie, wynik nie uległ już zmianie.



Tunezja: 16. Aymen Dahmen, 24. Ali El Abdi, 6. Dylan Bronn (73' 21. Wajdi Kechrida), 20. Mohamed Drager (46' 13. Ferjani Sassi), 3. Montassar Talbi, 4. Yassine Meriah, 14. Aissa Laidouni (67' 10. Wahbi Khazri), 17. Ellyes Skhiri, 9. Issam Jebali (73' 11. Taha Khenissi), 23. Naim Sliti, 7. Youssef Msakni

trener: Jalel Kadri



Australia 1. Mathew Ryan, 16. Aziz Behich, 5. Fran Karacic (75' 2, Milos Degenek), 19. Harry Souttar, 4. Kye Rowles, 13. Aaron Mooy, 23. Craig Goodwin (86' 11. Awer Mabil,), 22. Jackson Irvine, 14. Riley McGree (64' 9. Jamie Maclaren), 7. Mathew Leckie (85' 26. Keanu Baccus), 15. Mitchell Duke (64' 10. Ajdin Hrustic)

trener: Graham Arnold



żółte kartki: Laidouni, El Abdi, Sassi



Francja 2-1 (0-0) Dania

1-0 - 61' Killian Mbappe

1-1 - 68' Andreas Christensen

2-1 - 86' Killian Mbappe



Po dość spokojnym początku pierwszy sygnał do ataku dała Francja. W 13. minucie Varane wzbił się w powietrze dopadł do piłki, ale jego strzał został zablokowany przez Duńczyków. Chwilę później dobrze zacentrował Dembele, ale Andersen przeszkodził Giroudowi w oddaniu strzału na bramkę. W 20. minucie Francuzi rozpoczęli kontratak, Mbappe wychodził na sam na sam, ale Christiensen ściągnął go do ziemi, za co otrzymał żółtą kartkę. Minutę później Schmeichel efektownie obronił strzał głową Rabiot’a. W 30. minucie Jules Kounde przyjął piłkę do ziemi i strzeliłnisko w lewą stronę bramki, jednak zablokował to duński obrońca. Dwie minuty później Francuzi poklepali, Griezmann dostał piłkę i strzelił z ostrego kąta, ale Kasper Schmeichel obronił nogami. Za moment mieliśmy odpowiedź Duńczyków. Hoejberg podał prostopadle do Corneliusa, zawodnik FC Kopenhagi strzelił siłowo, ale w boczną siatkę. W 40. minucie Dembele podał na przedpole do Mbappe, zawodnik PSG uderzył bardzo niecelnie i piłka przeleciała wysoko nad poprzeczką.



W drugiej połowie dobrze zaczęli Duńczycy. Braithwaite wykonał niedokładne podanie, które zablokowali obrońcy. Gdyby to podanie się udało, prawdopodobnie piłka zatrzepotałaby w siatce. W 57. minucie Mbappe ograł obrońców przebiegł 30 metrów i oddał strzał, ale Schmeichel skierował piłkę za linię bramkową. Pięć minut później doczekaliśmy się pierwszej bramki. Theo Hernandez podaję prostopadle do Mbappe, ten wykazał się spokojem i skierował futbolówkę do bramki. Jest to 30 bramka w reprezentacji młodego Francuza. Siedem minut później pojawiła się odpowiedź Danii. Eriksen dośrodkował z rzutu rożnego, Andersen zgrał dalej, a tam czekał niepilnowany Christeinsen i zrobiło się 1-1. W 79. minucie po dośrodkowaniu piłkę dostaję Rabiot, zawodnik Juventusu strzelił nożycami, jednak znów obronił duński bramkarz. Chwilę później Martin Braithwaite odebrał piłkę "Kogutom" i znalazł wolne miejsce na oddanie strzału, jednak piłka minęła prawy słupek. W 86. minucie z boku boiska dośrodkowanie na czwarty metr, dobiegł do piłki Mbappe i kolanem dał wygraną Francji 2-1. Duńczycy zeszli z boiska po naprawdę Po naprawdę dobrej walce.



Francja: 1. Hugo Lloris – 4. Raphael Varane (74’ 20. Ibrahima Konate), 18. Dayot Upamecano, 22. Theo Hernandez – 14. Adrien Rabiot, 8. Aurelien Tchouameni, 7. Antoine Griezmann (92’ 13. Youssouf Fofana) – 10. Kylian Mbappe, 9. Olivier Giorud (63’ 26. Marcus Thuram), 11. Ousmane Dembele (74’ 24 Kingsley Coman).

Trener: Didier Deschamps



Dania: 1. Kasper Schmeichel – 5. Joakim Maehle, 6. Andreas Christensen, 2. Joachim Andersen, 3. Victor Nelsson, 13. Rasmus Kristensen – 10. Christian Eriksen, 23. Pierre-Emile Hojbjerg, 14. Mikkel Damsgaard (72’ 12. Kasper Dolberg) – 21. Andreas Cornelius (46’ 9. Martin Braithwaite), 25. Jesper Lindstrom (85’ 7. Mathias Jensen)

Trener: Kasper Hjulmand







