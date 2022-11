MŚ 2022: Sensacyjne zwycięstwo Kostaryki i Maroka

Niedziela, 27 listopada 2022 r.

W pierwszym niedzielnym spotkaniu Japonia przegrała z broniącą się przez cały czas Kostaryką 0-1. Po bardzo ciekawym i zaciętym meczu Belgowie zaskakująco ulegli reprezentacji Maroka 0-2. O 17 rozpocznie się mecz pomiędzy Chorwacją i Kanadą, a wieczorem odbędzie się ciekawie zapowiadające spotkanie pomiędzy Hiszpanią i Niemcami.



Japonia 0-1 (0-0) Kostaryka

0-1 - 81' Keysher Fuller



Pierwsza połowa była bardzo słaba. Mecz toczył się w niskim tempie, brakowało sytuacji podbramkowych zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Trudno było doszukać się choćby celnego strzału. Widać było wyraźnie, że wygrane spotkanie z Niemcami kosztowało Japonię mnóstwo sił. Tuż po wznowieniu gry dobry strzał na bramkę oddał Hidemasa Morita, ale doskonale obronił Keylor Navas. Japonia chciała pójść za ciosem. W ciągu 3 minut obejrzeliśmy 3 uderzenia na bramkę. Dwie sytuacje miał Takuma Asano, który wszedł na boisko po przerwie. Dość powiedzieć, że 5 minut drugiej połowy było znacznie ciekawsze niż cała pierwsza.



W 63. minucie Japończycy wykonywali rzut wolny z ok. 20 m. Na bramkę uderzał Soma, jednak minimalnie przestrzelił. Cały czas to zespół z Azji dominował na boisku, nie pozwalając Kostaryce w zasadzie wyjść z własnej połowy. W 70. minucie tuż przed linią pola karnego faulowany był Junya Ito. Daichi Kamada uderzał bezpośrednio na bramkę, jednak trafił prosto w mur. Dobijać próbował jeszcze Soma, ale i ten strzał był nieudany. W 79. minucie z kontrą wychodziła Kostaryka, ale nie dość, że robiła to wolno to jeszcze jeden z zawodników był na spalonym. Niespodziewanie to właśnie broniąca się przez całe spotkanie Kostaryka chwilę później zdobyła bramkę. Po błędzie japońskich obrońców, piłka została zagrana do Keyshera Fullera, który lewą nogą z 18 metrów przelobował bramkarza. Warto dodać, że to był pierwszy celny strzał tego zespołu na bramkę, nie tylko w tym spotkaniu, ale w ogóle w całych mistrzostwach. W 88. minucie Kostaryka rozpaczliwie się broniła, z lewej strony na 11. metr zagrał Mitoma, w dużym zamieszaniu kilkakrotnie ofiarnie bronił Navas, ale udało się zachować czyste konto. Sędzia doliczył 6 minut do drugiej połowy. Japonia próbowała rozpaczliwie, atakowała





Japonia: 12. Shuichi Gonda, 4. Ko Itakura, 22. Maya Yoshida, 2. Miki Yamane (62' 9. Kaoru Mitoma), 5. Yuto Nagatomo (46' 26. Hiroki Ito), 15. Daichi Kamada, 13. Hidemasa Morita, 8. Ritsu Doan (67' 14. Junya Ito), 6. Wataru Endo, 24. Yuki Soma (83' 10. Takumi Minamino), 21. Ayase Ueda (46' 18. Takuma Asano)

trener: Hajime Moriyasu



Kostaryka: 1. Keylor Navas, 8. Bryan Oviedo, 15. Francisco Calvo, 19. Kendall Waston, 4. Keysher Fuller, 6. Oscar Duarte, 5. Celso Borges (89' 14. Youstin Salas), 13. Gerson Torres (65' 20. Brandon Aguilera), 17. Yeltsin Tejeda, 7. Anthony Contreras (65' 9. Jewison Bennette), 12. Joel Campbell (90+5' 2. Daniel Chacon)

trener: Luis Suarez



żółte kartki: Yamane, Itakura, Endo - Contreras, Borges, Calvo



Belgia 0-2 (0-0) Maroko

0-1 73’ Abdelhamid Sabiri

0-2 90+2’ Zakaria Aboukhlal



Belgowie od początku zdecydowanie dominowali i prowadzili grę. Pierwszą bramkę mogli zdobyć już w 5. minucie. Świetne prostopadłe podanie w pole karne do Michyiego Batshuayi zagrał Thorgan Hazard, napastnik wyszedł sam na sam z bramkarzem i trafił prosto w niego. W 17. minucie Amadou Onana dobrze wyprzedził bramkarza przy wrzutce z rzutu rożnego, jednak jego uderzenie głową powędrowało wysoko nad poprzeczką. W 21. minucie zaskoczyć bramkarza strzałem z około 30 metra chciał Hakim Ziyech, ale również spudłował. W późniejszej fazie dominacja i tempo gry Belgów zdecydowanie ustały. W 35. minucie dobre podanie za plecy defensorów odebrał Achraf Hakimi, wbiegł w pole karne, ale atomowym uderzeniem mocno spudłował. Cztery minuty później bliski zdobycia bramki z rzutu wolnego był Kevin De Bruyne, futbolówka trafiła jednak jedynie w górną siatkę. W pierwszej minucie doliczonego czasu gry mocno z rzutu wolnego, z bardzo dużego kąta uderzył Ziyech, zasłaniany Thibault Courtouis niepewnie interweniował i piłka zatrzepotała w siatce. Gol został jednak anulowany po interwencji VAR, ponieważ zawodnik, który przeszkadzał bramkarzowi w interwencji był na spalonym.



Zdecydowanie wyżej i odważniej po przerwie wyszli Marokańczycy, choć „Czerwone diabły” nie pozwalały im na dużo. W 52. minucie w szesnastkę wbiegł Eden Hazard, oddał mocny strzał i piłkę na rzut rożny wybił Munir Mohamedi. Cztery minuty później Sofiane Boufal przedryblował obrońcę, przesunął się w pole karne i oddał minimalnie niecelny, podkręcony strzał na dalszy słupek. W 65. minucie po indywidualnym rajdzie mocny strzał oddał Dries Mertens, ale mimo trudności udanie interweniował golkiper. W 73. minucie wprowadzony kilka chwil wcześniej na boisko Abdelhamid Sabiri skopiował jeden do jeden strzał Ziyecha z pierwszej połowy, znów niepewnie interweniował Courtois i tym razem gol został uznany. W 82. minucie szansę na wyrównanie po wrzutce z corneru miał Jan Vertonghen, ale minimalnie spudłował głową. Belgowie do końca próbowali odwrócić losy spotkania, jednak w drugiej minucie doliczonego czasu gry to „Lwy Atlasu” dobiły ich jeszcze. Świetny kontratak mocnym strzałem pod poprzeczkę wykończył Zakaria Aboukhlal.



Belgia: 1. Thibault Courtois – 5. Jan Vertonghen, 2. Toby Alderweireld, 15. Thomas Meunier (81’ 9. Romelu Lukaku) – 21. Timothy Castagne, 18. Amadou Onana (60’ 8. Youri Tielemans), 6. Axel Witsel, 7. Kevin De Bruyne, 16. Thorgan Hazard (75’ 17. Leandro Trossard) – 10. Eden Hazard (60’ 14. Dries Mertens), 23. Michy Batshuayi (75’ 22. Charles De Ketelaere)

Trener: Roberto Martinez



Maroko: 12. Munir Mohamedi – 2. Achraf Hakimi (68’ 25. Yahya Attiat-Allal), 5. Nayef Aguerd, 6. Romain Saiss, 3. Noussair Mazraoui – 4. Sofyan Amrabat, 8. Azzedine Ounahi (78’ 18. Jawad El Yamiq), 15. Selim Amallah (68’ 11. Abdelhamid Sabiri) – 7. Hakim Ziyech, 19. Youssef En-Nesyri (73’ 9. Abderrazak Hamdallah), 17. Sofiane Boufal (73’ 14. Zakaria Aboukhlal)

Trener: Walid Regragui



żółte kartki: Onana - Sabiri







Jutro grają:



Poniedziałek 28.11.

godz. 11:00 Kamerun - Serbia (grupa G)

1 5 X 3.7 2 1.78

godz. 14:00 Korea Południowa - Ghana (grupa H)

1 2.5 X 3.1 2 3.15

godz. 17:00 Brazylia - Szwajcaria (grupa G)

1 1.5 X 4.3 2 7.6

godz. 20:00 Portugalia - Urugwaj (grupa H)

1 2.03 X 3.4 2 4.1

