MŚ 2022: Awans Holandii, Senegalu, Anglii i USA

Wtorek, 29 listopada 2022 r. 22:03 Mishka, Mikołaj Ciura, Bartosz Kuciński, źródło: Legionisci.com

We wtorek rozegrane zostały decydujące mecze w grupach A i B mistrzostw świata w Katarze. Holandia wygrała z Katarem i z pierwszego miejsca wyszła z grupy. Senegal natomiast pokonał Ekwador i zajął miejsce 2. Pierwsze miejsce w grupie B po pewnym zwycięstwie nad Walią zajęli Anglicy, a z drugiego miejsca po pokonaniu Iranu wyszli Amerykanie.



Holandia 2-0 (1-0) Katar

1-0 - 27' Cody Gakpo

2-0 - 49' Frenkie de Jong



W 27. minucie Holandia wyszła na prowadzenie. Dobre podanie otrzymał Cody Gakpo, który był zupełnie niepilnowany przez obrońców, i posłał piłkę do siatki. Gospodarze mistrzostw zupełnie nie byli w stanie się przeciwstawić. Dobrą sytuację zmarnował w doliczonym czasie Memphis Depay, który z okolic pola karnego nie trafił do bramki. W 49. minucie było już 2-0 dla Holandii. Najpierw uderzał Depay, a chwilę później z bliskiej odległości dobił Frenkie de Jong. W 66. minucie na boisku pojawił się Steven Berghuis. 2 minuty później zdobył bramkę, ale sędzia jej nie uznał, ze względu na wcześniejsze zagranie ręką.



Holandia: 23. Andries Noppert, 17. Daley Blind, 22. Denzel Dumfries, 2. Jurrien Timber, 5. Nathan Ake, 4. Virgil van Dijk, 14. Davy Klaassen (66' 11. Steven Berghuis), 21. Frenkie de Jong (86' 24. Kenneth Taylor), 15. Marten de Roon (83' 20. Teun Koopmeiners), 8. Cody Gakpo (82' 19. Wout Weghorst), 10. Memphis Depay (66' 18. Vincent Janssen)

trener: Louis van Gaal



Katar: 22. Meshaal Barsham, 3. Abdelkarim Hassan, 16. Boualem Khoukhi, 14. Homam Ahmed, 2. Ro-Ro, 6. Abdulaziz Hatem (85' 7. Ahmed Alaa), 23. Assim Madibo (64' 12. Karim Boudiaf), 11. Akram Afif, 19. Almoez Ali (64' 9. Mohammed Muntari), 10. Hassan Al-Haydos (64' 8. Ali Assadalla), 17. Ismaeel Mohammad (85' 13. Musab Kheder)

trener: Felix Sanchez



żółte kartki: Ake





Ekwador 1-2 (0-1) Senegal

0-1 - 44' Ismaila Sarr (k)

1-1 - 68' Moises Caicedo

1-2 - 70' Kalidou Koulibaly



W 11. minucie przed szansą na zdobycie bramki stanął Senegal. Zawodnicy kilkakrotnie próbowali uderzać, ale nie przyniosło to efektu. Kolejne minuty również przebiegały z ich przewagą. Ekwador nie był w stanie stworzyć żadnej sensownej sytuacji i oddać strzału. W 42. minucie sędzia podyktował rzut karny dla Senegalu. Ismaila Sarr pewnie zamienił jedenastkę na bramkę. W 49. minucie Ekwador oddał pierwszy celny strzał na bramkę. W 68. minucie padła wyrównująca bramka. Po rzucie rożnym najwyżej wyskoczył Torres, piłkę przedłużył jeszcze Moises Caicedo, a ta wpadła do siatki. To był drugi celny strzał Ekwadoru w tym spotkaniu. Odpowiedź była błyskawiczna. Do siatki trafił Kalidou Koulibaly.



Ekwador: 1. Hernan Galindez, 17. Angelo Preciado (85' 25. Jackson Porozo), 2. Felix Torres, 7. Pervis Estupinan, 3. Piero Hincapie, 21. Alan Franco (46' 16. Jeremy Sarmiento), 8. Carlos Gruezo (46' 5. Jose Cifuentes), 23. Moises Caicedo, 13. Enner Valencia, 19. Gonzalo Plata, 11. Michael Estrada (63' 24. Djorkaeff Reasco)

trener: Gustavo Alfaro



Senegal: 16. Edouard Mendy, 22. Abdou Diallo, 3. Kalidou Koulibaly, 21. Youssouf Sabaly, 5. Idrissa Gueye, 13. Iliman Ndiaye (74' 20. Bamba Dieng), 14. Ismail Jakobs, 26. Pape Gueye, 11. Pathe Ciss (74' 6. Nampalys Mendy), 9. Boulaye Dia, 18. Ismaila Sarr

trener: Aliou Cisse



żółte kartki: Gueye



Iran 0–1 (0-1) USA

0-1 38’ Christian Pulisic



Od początku optyczną przewagę mieli Amerykanie. W 11. minucie wysoko do dośrodkowania wyskoczył Christian Pulisic, ale jego strzał głową był za lekki. W 27. minucie w podobnej sytuacji był Thimothy Weah i wykończył również tak samo. Pięć minut później Weah dopadł do piłki na około 11. metrze, ale przepotężnym uderzeniem mocno spudłował. W 38. minucie świetne wysokie prostopadłe podanie na pole karne zagrał Weston McKennie, głową przedłużył Sergino Dest i Pulisic zapakował piłkę do pustej bramki. Strzelec gola zderzył się jeszcze w tej sytuacji z bramkarzem, dość długo leżał na boisku, ale ostatecznie powrócił do gry. W ostatniej akcji pierwszej części gola w sytuacji sam na sam zdobył Weah, jednak w momencie podania był na spalonym.



Po przerwie spotkanie było bardziej zacięte, choć z delikatnym wskazaniem na USA. Irańczycy starali się bardziej przeć do ofensywy, jednak szczelna Amerykańska obrona odpierała ich ataki. Gra się zdecydowanie zaostrzyła, dużo razy ją przerywano. Mimo dziewięciu dodatkowych minut, przez całą drugą połowę nie pojawiła się ani jedna sytuacja godna odnotowania, a drużyny oddały jedynie jeden celny strzał. Tyle samo, walczącemu o awans Iranowi udało się uzyskać przez całe spotkanie. Amerykanie meldują się w fazie pucharowej, gdzie w 1/8 zmierzą się z Holendrami.



Iran: 1. Alireza Beiranvand – 23. Ramin Rezaeian, 8. Morteza Pouraliganji, 19. Majid Hosseini, 5. Milad Mohammadi (45+2’ 18. Ali Karimi)– 6. Saeid Ezatolahi, 3. Ehsan Hajsafi (71’ 25. Abolfazi Jalali), 21. Ahmad Noorollahi (71’ 16. Mehdi Torabi) – 17. Ali Gholizadeh (77’ 10. Karim Ansarifard), 20. Sardar Azmoun (46’ 14. Saman Ghoddos), 9. Mehdi Taremi

Trener: Carlos Queiroz



USA: 1. Matt Turner – 2. Sergino Dest (82’ 3. Walker Zimmerman), 20. Cameron Carter-Vickers, 13. Tim Ream, 5. Anotonee Robinson – 4. Tyler Adams, 6. Yunus Musah, 8. Weston McKennie (65’ 23. Kellyn Acosta)– 21. Timothy Weah (82’ 18. Shaquell Moore), 24. Josh Sargent (77’ 19. Haji Wright), 10. Christian Pulisic (46’ 11. Brenden Aaronson)

Trener: Gregg Berhalter



żółte kartki: Hosseini, Kanaani, Jalali - Adams



Anglia 3-0 (0-0) Walia

1-0 - 50’ Markus Rashford

2-0 - 52’ Phil Foden

3-0 - 68’ Markus Rashford



Dziewięć minut po pierwszym gwizdku Anglicy mieli okazję, aby objąć prowadzenie. Maguire przejął piłkę w środkowej strefie boiska i podał do Harrego Kane’a. Zawodnik Totenhamu posłał "ciasteczko" do Rashforda, który był w sytuacji sam na sam, ale kapitalną interwencją popisał się Danny Ward. Walijczycy grali bardzo zachowawczo, Lwy nie mogły stworzyć dogodnej sytuacji. W 40. minucie, po zamieszaniu na prawej stronie boiska, Kyle Walker posłał centrę w pole karne, do piłki wybiegł Rashford i strzelił z półprzewrotki, jednak trafił piszczelem i fubolówka minęła słupek. Chwilę później Anglicy weszli w pole karne, Markus Rashford chciał dograć do kolegów w szesnastkę, ale jego podanie zostało przecięte przez walijskich defensorów. W ostatniej minucie pierwszej połowy po aucie Walijczycy rozegrali piłkę między sobą, ta trafiła do Joe Allena stojącego na 25 metrze. Piłkarz Swansea zdecydował się na strzał, ale piłka przeleciała nad poprzeczką.



Zaraz po początku drugiej połowy Anglia strzeliła gola. Markus Rashford trafił z rzutu wolnego w prawy górny róg bramki - świetne uderzenie piłkarza Manchesteru United. Swoje trzy grosze dorzucił Ward, chwilę przed strzałem poruszył się w kierunku muru i zostawił dużo wolnej przestrzeni w bramce. Minutę później mieliśmy już 2-0. Harry Kane dostrzegł Phila Foden’a na 10 metrze i posłał do niego piłkę, Foden z pierwszej umieścił piłkę w siatce. Anglicy byli więc coraz bliżej awansu. Mimo wszystko “Smoki” nie poddawały się. W 56. minucie Kieffer Moore strzelił z dystansu, piłka rykoszetem odbiła się od Maguire’a, ale dobrze obronił Pickford. W 68. minucie Anglicy podwyższyli prowadzenie. Markus Rashford dostał długie podanie i wszedł w pole karne, tam wymanewrował obrońców i strzelił między nogami walijskiego golkipera. Cztery minuty później Rashford mógł trafić po raz trzeci - otrzymał precyzyjne podanie wewnątrz pola karnego, po czym oddał dobry strzał po ziemi w prawą stronę bramki, ale Danny Ward popisał się umiejętnością bronienia nogami. Strzelec mógł podać do kolegi ustawionego na jedenastym metrze, ale chciał wykazać się cwaniactwem. W 77. minucie Jude Belingham otrzymał podanie pomiędzy obrońcami w szesnastce i uderzył od razu, ale dobrze obronił Ward. Pod koniec John Stones mógł podwyższyć wynik spotkania, jednak nie trafił z 7 metrów. Dzisiaj walijski smok nie zionął ogniem i Walijczycy srogo przegrali, a Anglicy zameldowali się w 1/8 finału gdzie zmierzą się z Senegalem.



Walia: 12. Danny Ward, - 4. Ben Davies (59’ 16. Joe Morrell), 5. Chris Mepham, 6. Joe Rodon, 3. Neco Williams (36’ 14. Connor Roberts), - 15. Ethan Ampadu, 10. Aaron Ramsey, 7. Joe Allen (81’ 25. Robin Colwill) - 20. Daniel James (77. 8. Harry Wilson), 11. Gareth Bale (46’ 9. Brennan Johnson), - 13. Kieffer Moore

Trener: Robert Page



Anglia: 1. Jordan Pickford, - 2. Kyle Walker (57’ 18. Trent Alexander-Arnold), 6. Harry Maguire, 5. John Stones, 3. Luke Shaw (65’ 12. Kierran Trippier), - 4. Declan Rice (57’ 14. Kierran Philips), 22. Jude Bellingham, 8. Jordan Henderson, 20. Phil Foden, - 11. Markus Rashford (76’ 7. Jack Grealish), - 9. Harry Kane (57’ 24. Callum Wilson) (C).

Trener: Gareth Southgate







Pełny terminarz, wyniki i tabele Mistrzostw Świata 2022



Jutro grają:



Środa 30.11.

godz. 16:00 Tunezja - Francja (grupa D)

1 8 X 4.7 2 1.44

godz. 16:00 Australia - Dania (grupa D)

1 7 X 4.4 2 1.51

godz. 20:00 Polska - Argentyna (grupa C)

1 7.8 X 4.2 2 1.5

godz. 20:00 Arabia Saudyjska - Meksyk (grupa C)

1 4.8 X 4 2 1.75



