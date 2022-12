MŚ 2022: Belgia za burtą. Awans Maroka i Chorwacji

Czwartek, 1 grudnia 2022 r. 17:59 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Zakończyły się decydujące spotkania w grupie F. Po zwycięstwie nad Kanadą pierwsze miejsce zajęli Marokańczycy. Na drugiej pozycji uplasowała się Chorwacja, która po bezbramkowym remisie z Belgami wyeliminowała ich z turnieju. O godzinie 20. odbędą się mecze pomiędzy Hiszpanią i Japonią oraz Niemcami i Kostaryką, które zdecydują o układzie grupy E.



Chorwacja 0-0 Belgia



Lepiej i ofensywniej rozpoczęli Chorwaci. To oni prowadzili grę. Belgowie szukali kontrataków i to oni mieli pierwszą dogodną sytuację. W 10. minucie dobrą piłkę w pole karne dostał Yannick Carrasco, ale w ostatnim momencie jego strzał zablokował Josip Juranović. Trzy minuty później świetną piłkę do Driesa Mertensa zagrał Kevin De Bruyne, ten jednak pomimo wolnej pozycji uderzył bardzo niecelnie. W 15. minucie nakładką we własnym polu karnym zaatakował Carrasco i arbiter podyktował jedenastkę. Po interwencji VAR dopatrzono się jednak pozycji spalonej, więc arbiter musiał zmienić swoją pierwotną decyzję. Do końca pierwszej części gra toczyła się głównie w środku pola, było dużo walki i nie pojawiła się już żadna dobra sytuacja. Nie było też ani jednego celnego strzału.



Po przerwie gra się zdecydowanie ożywiła i rozkręciła. W 49. minucie dośrodkowanie doszło na głowę Romelu Lukaku, napastnik oddał pierwszy celny strzał, jednak łatwo wyłapał golkiper. Minutę później szansę mieli Chorwaci. Mateo Kovacić oddał mocny strzał z linii szesnastego metra, ale dobrą interwencją również popisał się Thibault Courtois. W 53. minucie po ładnej akcji drużynowej techniczny strzał oddał Marcelo Brozović, lecz również wybronił to bramkarz. Sekundy później identycznie było ze strzałem Luki Modricia. W 60. minucie dwie fenomenalne okazje mieli Belgowie. Najpierw w sytuacji sam na sam prosto w bramkarza trafił Carrasco, piłka trafiła pod nogi Lukaku, a ten skierował ją mocno w słupek. Dwie minuty później Lukaku strzałem głową nie trafił na pustą bramkę. W dalszej fazie gra lekko wygasła, pojawiło się dużo niedokładności i fauli. W 90. minucie znów z około 3 metrów na pustą bramkę nie trafił Lukaku. Belgowie do końca walczyli, jednak nie zdołali zdobyć gola i to oni pożegnają się już z turniejem.



Chorwacja: 1. Dominik Livaković – 22. Josip Juranović, 6. Dejan Lovren, 20, Josko Gvardiol, 19. Borna Sosa – 11. Marcelo Brozović, 8. Mateo Kovacić (90+2' 7. Lovro Majer), 10. Luka Modrić – 9. Andrej Kramarić (64’ 15. Mario Pasalić), 14. Marko Livaja (64’ 16. Bruno Petković), 4. Ivan Perisić

Trener: Zlatko Dalić



Belgia: 1. Thibault Courtois – 5. Jan Verthongen, 2. Toby Alderweireld, 19. Leander Dendoncker (72’ 8. Youri Tielemans) – 15. Thomas Meunier (87' 10. Eden Hazard), 6. Axel Witsel, 7. Kevin De Bruyne, 21. Timothy Castagne – 17. Leandro Trossard (58’ 16. Thorgan Hazard), 14. Dries Mertens (46’ 9. Romelu Lukaku), 11. Yannick Carrasco (72’ 25. Jeremy Doku)

Trener: Roberto Martinez



żółte kartki: Dendoncker



Kanada 1–2 (1-2) Maroko

0-1 4’ Hakim Ziyech

0-2 23’ Youssef En-Nesyri

1-2 40’ Nayef Aguerd (samobój)



Od początku dominowali Marokańczycy. Już w 4. minucie wyszli na prowadzenie. Bramkarz Kanady niepotrzebnie wyszedł przed pole karne, podał wprost do Hakima Ziyecha, a ten przelobował go strzałem z około 30 metra. W 23. minucie było już 2-0. Fantastyczne podanie ze swojej połowy za linię obrony dał Achraf Hakimi, piłkę dobrze przyjął Youssef En-Nesyri i mocnym strzałem pokonał bezradnego golkipera. W 40. minucie Kanadyjczycy zdobyli bramkę kontaktową. Piłkę na pole karne centrował Sam Adekugbe, Nayef Aguerd chciał ją przeciąć, jednak źle trafił i powędrowała ona wprost do jego własnej bramki. W doliczonym czasie gry En-Nesyri miał na swoim koncie dublet, jednak w akcji dopatrzono się pozycji spalonej.



Drugą połowę nieźle rozpoczęli Kanadyjczycy. Często przebywali na połowie Maroka i próbowali odrobić straty. Marokańczycy jednak dobrze się bronili i nie dawali Kanadyjczykom zbytnio dojść do głosu. W 72. minucie Kanada miała dwie świetne okazje. Najpierw Atiba Hutchinson strzałem z główki trafił w poprzeczkę, a chwilę później w podobnej sytuacji minimalnie na poprzeczką przestrzelił Alistair Johnston. Reprezentacji Maroka do końca udało się utrzymać zwycięski wynik, dzięki czemu zajęli miejsce na czele grupy F.



Kanada: 19. Milan Borjan – 2. Alistar Johnston, 5. Steven Vitoria, 4. Kamal Miller – 10. Junior Hoiett (76’ 24. David Wotherspoon), 21. Jonathan Osorio (65’ 22. Richie Laryea), 14. Mark Kaye (60’ 13. Atiba Hutchinson), 3. Sam Adekugbe (60’ 15. Ismael Kone) – 11. Tajon Buchanan, 17. Cyle Larin (60’ 20. Jonathan David), 19. Alphonso Davies

Trener: John Herdman



Maroko: 1. Yassine Bounou – 2. Achraf Hakimi (85’ 26. Yahya Jabrane), 5. Nayef Aguerd, 6. Romain Saiss, 3. Noussair Mazraoui – 4. Sofyan Amrabat, 8. Azzzedine Ounahi (76’ 18. Jawad El Yamiq), 11. Abdelhamid Sabiri (65’ 15. Selim Amallah) – 7. Hakim Ziyech (76’ 9. Abderrazak Hamdallah), 19. Youssef En-Nesyri, 17. Sofiane Boufal (65’ 14. Zakaria Aboukhlal)

Trener: Walid Regragui



żółte kartki: Hoilett, Osorio, Adekugbe, Vitoria







Pełny terminarz, wyniki i tabele Mistrzostw Świata 2022



Jutro grają:



Piątek 02.12.

godz. 16:00 Korea Południowa - Portugalia (grupa H)

1 4.45 X 4.1 2 1.78

godz. 16:00 Ghana - Urugwaj (grupa H)

1 5 X 3.85 2 1.75

godz. 20:00 Kamerun - Brazylia (grupa G)

1 8.8 X 5 2 1.4

godz. 20:00 Serbia - Szwajcaria (grupa G)

1 2.65 X 3.4 2 2.78



Biało-Czerwona LL! Info z Mundialu -> legionisci.com/polska