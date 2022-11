Emilia Babska mistrzynią świata osób niepełnosprawnych!

W Al Ain w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dwoje zawodników sekcji strzeleckiej Legii bierze udział w Mistrzostwach Świata w strzelectwie osób niepełnosprawnych. Emilia Babska w sobotę zaprezentowała się fenomenalnie w konkurencji R8, karabinu 50m 3 postawy kobiet. Legionistka, która już wcześniej zapewniła sobie kwalifikację na drugie z kolei Paraigrzyska Olimpijskie, zdobyła złoty medal w tej właśnie konkurencji. Emilia w porannych kwalifikacjach zajęła miejsce piąte, a wynik przez nią uzyskany - 1150 punktów, to nowy rekord Polski. Po południu nasza zawodniczka nie miała sobie równych i zdobyła złoto w konkurencji R8. Srebro zdobyła Iryna Shchetnik (Ukraina), brąz Veronika Vadovicova (Słowacja). Legionistka zajęła 4. miejsce w konkurencji R2 - karabinie pneumatycznym stojąc. Z kolei w R3 (karabinie pneumatycznym leżąc) z wynikiem 631.1 pkt. zajęła 18. miejsce. Marek Dobrowolski zajął miejsce 20. z wynikiem 630.2 pkt. Dobrowolski w konkurencji R7 (karabin 3 postawy) zajął miejsce 11., a wynik który uzyskał - 1139 pkt. to nowy rekord Polski w tej konkurencji.

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

jim - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Gratulacje odpowiedz

Lupus - 4 godziny temu, *.centertel.pl Brawo!!!!!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.