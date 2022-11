Wygrana Kielana w Grecji

Tenisista Legii, Szymon Kielan zaliczył kolejny bardzo udany występ w turnieju ITF w Heraklionie na Krecie. Po raz kolejny legionista szybko, bo już w pierwszej rundzie odpadł z rywalizacji w grze pojedynczej. Z kolei w deblu nasz zawodnik w parze z Ukraińcem, Wołodimirem Uzhylovskyim, dotarł do finału, a w nim pokonali dziś Domagoja Biljesko i Khumoyuna Sultanova 7-6(6), 7-5. Wyniki Kielana w singlu: I runda: Szymon Kielan - Sidane Pontjodikromo (Holandia) 4-6, 1-6 Wyniki Kielana w deblu: I runda: Szymon Kielan/Wołodimir Uzhylovskyi (Ukraina) - Daniel Siniakov/Adam Jurajda (Czechy) 6-2, 7-6(3) 1/4 finału: Kielan/Uzhylovskyi - Raphael Calzi (Luksemburg)/Marlon Vankan (Niemcy) 6-0, 6-2 1/2 finału: Kielan/Uzhylovskyi - Benjamin Pietri (Francja)/Thantub Suksumrar (Tajlandia) 7-5, 6-2 Finał: Kielan/Uzhylovskyi - Domagoj Biljesko (Chorwacja)/Khumoyun Sultanov (Uzbekistan) 7-6(6), 7-5

