Usterka budowlana na Narodowym. Mecz Chile na Legii?

Według nieoficjalnych informacji Interii towarzyski mecz Polska - Chile nie odbędzie się na Stadionie Narodowym. W wyniku rutynowych badań wykryto usterkę budowlaną, która uniemożliwia rozegranie spotkania. Wszystko wskazuje na to, że ostatni sprawdzian kadry Czesława Michniewicza przed wylotem na mundial w Katarze zostanie przeniesiony na stadion Legii Warszawa.

maniek78 - 54 minuty temu, *.chello.pl No k...super.A ja kupiłem bilet. odpowiedz

L - 1 minutę temu, *.aster.pl @maniek78: to kupisz drugi raz, a tamten ci zwroca. odpowiedz

