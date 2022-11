Reprezentacja Polski

Usterka budowlana na Narodowym. Mecz z Chile na Legii?

Piątek, 11 listopada 2022 r. 13:23 źródło: Interia.pl

Towarzyski mecz Polska - Chile, który został zaplanowany na wtorek, 16 listopada, nie odbędzie się na Stadionie Narodowym. W wyniku rutynowych badań wykryto wadę budowlaną, która uniemożliwia rozegranie spotkania. Stadion



Wszystko wskazuje na to, że ostatni sprawdzian kadry Czesława Michniewicza przed wylotem na mundial w Katarze zostanie przeniesiony na stadion Legii Warszawa.









W ramach realizowanego standardowego przeglądu stanu konstrukcji dachu przeprowadzono specjalistyczne badania poszczególnych jego elementów, w tym stalowych łączników lin podtrzymujących iglicę. W wyniku przeglądu ujawniono wadę konstrukcyjną jednego z łączników. W związku z tym operator PGE Narodowego natychmiast zwrócił się do projektanta konstrukcji, firmy SBP i jej wykonawcy, firmy Cimolai w celu konsultacji i zdiagnozowania przyczyn zaistniałej sytuacji. W dniu 10 listopada 2022 roku, w obecności projektanta konstrukcji dachu oraz jej wykonawców, a także naukowców z instytutu technologii w Karlsruhe na PGE Narodowym został przeprowadzony szereg inspekcji. Ich efektem była rekomendacja projektantów, wykonawców i ekspertów, by wyłączyć stadion z użytkowania i przeprowadzić dodatkowe badania, które pozwolą ocenić drogę usunięcia wady. Jednocześnie zamontowano urządzenia kontrolno-pomiarowe pozwalające na bieżące monitorowanie stanu konstrukcji łącznika.



W związku z rekomendacją konstruktorów i ekspertów zarząd PGE Narodowego zdecydował o wstrzymaniu działalności stadionu i wyłączeniu możliwości przebywania na nim. Całkowicie wyłączona została jakakolwiek aktywność na stadionie. Dotyczy to zarówno wydarzeń sportowych i kulturalnych, jak i konferencji, kongresów, aktywności w powierzchniach biurowych i wycieczek po arenie.