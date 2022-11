Filip Mladenović został powołany do reprezentacji Serbii na tegoroczne mistrzostwa świata, które odbędą się w Katarze.

Miasto dupiarza Rafałka - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Pierwszym sezon w Legii rewelacja,kolejne kopanie się po czole, tuż przed końcem kontraktu i MŚ przypomina sobie jak się gra odpowiedz

yyy - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Prawie jak legendarna libacja na skwerku :D odpowiedz

exsa - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Ta lepsza gra sluzyla powolaniu co przyszlo z korzyscia dla "LEGII " !!!! odpowiedz

Robert.mokotow - 3 godziny temu, *.centertel.pl Brawo Mladen. W ostatnich kolejkach jesteś jednym z lepszych zawodników na placu i takiego a nawet lepszego chcemy Cię oglądać na wiosnę.. Powodzenia i zdrówka. Mistrz jest tylko jeden ???? L odpowiedz

Ja85 - 3 godziny temu, *.centertel.pl Brawo Mladen! Najlepszy obecnie legionista w kadrze. odpowiedz

kulturalny cham - 3 godziny temu, *.46.112 tak sie składa że odpaliłem Football Manager 2023 i Serbia własnie zdobyła tytuł w Katarze pokonujac Brazylie 2-1,trzecia Francja przed USA

myśmy nawet z grupy nie w wyszli tradycyjnie 0-1 z Meksykiem 0-4 z Argentyna i 4-0 do przodu z Arabami

odpowiedz

