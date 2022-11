Młodzież: mecze weekendowe (akt.)

Piątek, 11 listopada 2022 r. 22:46 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi uleli 1-2 Miedzi Legnica. Legia U13 rozegrała rewanżowe spotkanie ligowe z Polonią. Legioniści stworzyli sobie może nieco więcej okazji, ale gospodarze bardziej efektywnie egzekwowali z kolei stałe fragmenty gry. Ligę niżej, dobre spotknie rozegrałą z liderem z Piaseczna druzyna LSS U13. LSS U14 zremisowała 4-4 z Przyszłością Włochy i nie może jeszcze świętować awansu. Na Łazienkowskiej odbył się z kolei turniej eliminacyjny do kolejnej edycji Legia Cup (dla rocznika 2012), która odbędzie się za 2 tygodnie w tym samym miejscu. W eliminacjach uczestniczyło 14 drużyn partnerskich i współpracujacych z Legią oraz drużyna LSS. Pierwsze miejsce i udział w turnieju finałowym wywalczyła Varsovia.



Zespół U10 Akademii rozegrał spotkanie z Varsovią.



CLJ U-19: Miedź Legnica 04/5 2-1 (1-0) Legia Warszawa U19

Gole:

1-0 27 min. Jakub Kaczemba (rzut karny)

2-0 72 min. Hubert Kwolek

2-1 78 min. Szymon Siodłowski (as. Dawid Niedźwiedzki)



Legia: Jakub Murawski – Franciszek Saganowski [06]Ż (46' Marcel Krajewski, 70' Fryderyk Misztal [06]), Sebastian Kieraś, Kacper Potulski [07] Ż, Maciej Bochniak Ż (77' Patryk Romanowski Ż) – Bartosz Mikołajczyk, Oskar Lachowicz (ŻCZ 55'), Kacper Bogusiewicz [06](46' Szymon Grączewski) – Wiktor Puciłowski (63' Dawid Niedźwiedzki), Maksymilian Stangret (76' Szymon Siodłowski), Dawid Kiedrowicz (CZ 90+2').

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



Legia LSS U14 (2009 i mł.) 4-4 (1-3) Przyszłość Włochy 2009

Gole:

1-0 1 min. Mateusz Sutkowski (z dystansu)

1-1 5 min.

1-2 18 min. (gol samobójczy)

1-3 35 min. Wiktor Orzechowski (as. Karol Szulkowski)

2-3 43 min. Bartosz Harazim (as. Kordian Drygała)

3-3 46 min. Filip Jedziniak (as. Kordian Drygała)

4-3 58 min. Bartosz Harazim (as. Filip Jedziniak)

4-4 80+1 min. Karol Szulkowski (rzut karny)



Strzały (celne): LSS 21 (13) - Przyszłość 13 (9)



Legia LSS: Hubert Lomankiewicz (41' Franciszek Wyrobek) - Wiktor Tikhomiroff, Omar Sawo, Antoni Rybarczyk, Aleksander Dyrała, Filip Jedziniak [2010], Patryk Parol, Bartosz Harazim, Mateusz Sutkowski, Iwo Mroczek, Jakub Przybylski, Kordian Drygała [2010], Lena Korczyńska, Michał Wawryniuk

Trener: Krzysztof Krakowski



I liga U13: MKS Polonia Warszawa 2010 U13 - Legia Warszawa U13



Strzały (celne): Polonia 16 (10) - Legia 22 (17)



Legia: Olaf Szczęsny - Jan Szybicki, Dawid Rodak, Olivier Pruszyński, Mychajło Posternak, Franciszek Stęniewski, Igor Lechecki, Tymon Płoszka, Antoni Błoński, Marcel Laszczyk, Kacper Jaczewski, Aleksander Badowski

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński



Legia LSS U13 (2010) - MKS II Piaseczno 2010



Strzały (celne): LSS 15 (10) - MKS 4(0)



Legia LSS: Jakub Kuśmierz - Bartosz Ostrowski, Piotr Roguski, Jakub Błaszczyk, Wiktor Pietraszko, Jan Bąkowski, Julian Grzelak, Nikodem Kęsicki, Michał Zubrzycki, Ignacy Boniński

Trener: Jakub Słota, II trener: Tomasz Sokalski



Legioniści po trudnym początku rundy musieli się chwilę uczyć gry w przemeblowanym latem składzie, ale obecnie rozkręcają się z meczu na mecz (a postępy w grze i indywidualnych umiejętnościach widać nawet w skali 3 miesięcy). Mecz z liderem - dzień po udziale w eliminacjach do MMP w futsalu - był poważnym testem, choć trzeba zaznaczyć, że piaseczynianie byli bardzo blisko awansu do I ligi a ich skład mógł się nieco różnić w porównaniu do pierwszego pojedynku, w którym wyraźnie przeważali. Legioniści, mimo dość wąskiego składu, pokazali dobrze zorganizowaną, ale zarazem pełną indywidualnych pojedynków, odważną piłkę. Dość powiedzieć, że w pierwszej odsłonie goście nie zdołali oddać nawet jednego strzału na bramkę Jakuba Kuśmierza. Po przerwie goście próbowali przejąć inicjatywę, ale po okresie nacisku zakończonego 3 groźnymi sytuacjami, po udanej akcji legionistów wszystko wróciło do wcześniejszej normy. Nasi zawodnicy kończą rundę z podniesionymi głowami.



Turniej eliminacyjny do Legia Cup (rocznik 2012 i młodsi):



Na Łazienkowskiej odbył się z kolei turniej eliminacyjny do kolejnej edycji Legia Cup (dla rocznika 2012), która odbędzie się za 2 tygodnie w tym samym miejscu. W eliminacjach uczestniczyło 14 drużyn partnerskich i współpracujacych z Legią (m.in. SEMP Ursynów, Cuiavia Inowrocław, KS Lesznowola czy APN Ostrołęka) oraz drużyna wiodąca Legia Soccer Schools. Legioniści w fazie grupowej rywalizowali z bardzo mocnymi, bez wyjątku, przeciwnikami. W kolejnych spotkaniach prezentowali się jednak coraz lepiej. Trzeba powiedzieć przy tym że rywali grupowi LSS, którzy wyprzedzili nasz zespół, w komplecie uplasowali się w czołowej szóstce turnieju. Legioniści w kolejnej fazie rywalizacji zmierzyli się z APMT Limanowa, ponownie Olimpią Elbląg oraz Legią-Bart Bartoszyce. W tych meczach kontorlowali grę, choć nie zawsze (zwłaszcza z Olimpią) dobrze wykańczali akcje. W bezpośredniej walce o miejsce w turnieju głónym zmierzyły się: SEMP Siedlce, Avia Świdnik, Żuri Olsztyn, Talent Warszawa i Varsovia. Pierwsze miejsce i udział w turnieju finałowym Legia Cup wywalczyła ostatecznie Varsovia. Gratulacje i do zobaczenia przy Ł3 26-27 listopada!



- Mecze LSS 2012 w grupie eliminacyjnej:



Legia LSS - Avia Świdnik

Legia LSS - Radomiak Radom

Legia LSS - Żuri Olsztyn



Strzały (celne): LSS 7 (2) - Żuri 10 (8)



Legia LSS - Olimpia Elbląg



Strzały (celne): LSS 7 (4) - Olimpia 7 (2)





- Mecze LSS 2012 w grupie finałowej:



Legia LSS - AP Mam Talent Limanowa

Strzały (celne): LSS 22 (14) - APMT 4 (3)



Legia LSS - Olimpia Elbląg

Strzały (celne): LSS 14 (10) - Olimpia 5 (3)



Legia LSS - Legia-Bart Bartoszyce

Strzały (celne): LSS 26 (21) - Legia-Bart 6 (4)



Skład drużyny Legia Soccer Schools U11 na turnieju: Michał Wojcianiec, Jakub Opieczyński, Krzysztof Opanowski, Zdzisław Kinasiewicz, Karol Frelikowski, Marcel Stępniak, Oskar Marzec, Hugo Tatarnikov, Antoni Sałamacha, Alex Walkiewicz, Maciej Dziankowski

Trener: Cezary Żarczyński



Liga U10: UKS Varsovia 2013 - Legia U10



Liga U10: Legia LSS 2013 (gr. sportowa) - BVB Academy Warsaw WBS Warszawa 2013



Legia LSS: Leonard Augustyniak, Aleksander Piskorz, Dominik Szczurowski, Adrian Owczarek, Aleksander Staniszewski, Mikołaj Janiszewski, Marcel Maciocha, Paweł Zwierzyński, Damian Domaszczyński

Trener: Przemysław Owczarek



Sporo emocji w meczu orlików. Raz jedna, raz druga drużyna uzyskiwała przewagę i strzelały gole niemal seriami. Emocji nie zabrakło dosłownie do ostatnich sekund meczu, ale dobrej zabawy było równie dużo.



Liga U10 : Legia LSS 2013 (gr. sportowa) - Klub SNU Warszawa 2013



Strzały (celne): LSS 22 (16) - Klub SNU 33 (23)



Legia LSS: Iwo Szewczyk, Kornel Kott, Adam Rutka, Ludwik Mandes, Mikołaj Wiszniewski, Antoni Kluś, Maks Wiszniewski, Bartek Wójcik, Adam Żółkoś

Trener: Daniel Jezierski



Ciekawe, zacięte spotkanie na boisku przy Łazienkowskiej. Zespół z Ursynowa (wspierany przez dopingujących żywiołowo, ale wspierających swoich pupili bardzo kulturalnie i sympatycznie rodziców) pokazał ponownie całkiem dobrą piłkę. Tym razem jednak i legioniści, szczególnie w drugiej połowie, pokazali postępy poczynione w ostatnich miesiącach od pierwszego spotkania tych drużyn. Kilka indywidualnych akcji i bardzo ładnych strzałów było godnych każdej ligi. To już koniec rozgrywek ligowych jesienią, ale jeszcze nie koniec gry w tym roku.