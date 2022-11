Łyżwiarstwo

Nowi trenerzy łyżwiarskiej Legii

Niedziela, 13 listopada 2022 r. 06:02 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Sekcja łyżwiarska Legia wzmocniła w ostatnim czasie sztab szkoleniowy i zatrudniła dwoje nowych trenerów. Karolina Gąsecka to medalistka Mistrzostw Świata Juniorów w łyżwiarstwie szybkim (brąz w 2018 w Salt Lake City), medalistka Pucharu Świata Juniorów (brąz na 3000m i 3. miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ na tym samym dystansie w sezonie 2018/19) i srebrna medalistka Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich z 2016 roku z Lillehammer. Karolina zaczęła treningi z najmłodszymi zawodnikami naszej sekcji.



Do kadry szkoleniowej Legii dołączył również Michał Gumieniak - medalista mistrzostw Polski we wrotkarstwie szybkim (dwa srebrne medale ulicznych MP i brąz na torowych MP), a także czynny zawodnik jazdy szybkiej na rolkach, nartach oraz na nartorolkach. Na swoim koncie ma również mistrzostwo Polski juniorów w team sprincie techniką klasyczną na nartach. W naszym klubie odpowiada za grupę średniozaawansowaną we współpracy z trenerką Agatą i wprowadza naszych zawodników w świat jazdy szybkiej.