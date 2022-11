Ernest Muçi został powołany do reprezentacji Albanii mecze towarzyskie z Włochami i Armenią. Spotkanie z Włochami odbędzie się 16 listopada o godz. 20:45, a mecz z Armenią 19 listopada o godz. 17:30. Oba spotkania zostaną rozegrane w Tiranie.

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.174.42 Ich trener jest bardziej ślepy niż czesław711 odpowiedz

Student_L - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Powodzenia! odpowiedz

