Bilety na mecz Polska - Chile

Niedziela, 13 listopada 2022 r. 11:00 Redakcja

Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że sprzedaż biletów na mecz towarzyski Polska – Chile, który odbędzie się 16 listopada o godz. 18:00 na stadionie Legii Warszawa rozpocznie się we wtorek, 15 listopada.



Nowy proces sprzedaży biletów rozpocznie się w godzinach porannych 15 listopada 2022 roku przez platformę bilety.laczynaspilka.pl. Termin startu powiązany jest z potrzebą przystosowania systemu sprzedaży do nowego obiektu, na którym zostanie rozegrane spotkanie. Ze względu na mniejszą pojemność trybun, liczba dostępnych w sprzedaży wejściówek będzie ograniczona. Bilety nabywać można w trzech podstawowych kategoriach cenowych (I – 240 zł, II – 180 zł, III – 120 zł).



Poprzednio zakupione wejściówki tracą swoją ważność. Wszystkie osoby, które zakupiły bilety na ww. mecz, najpóźniej do 15 grudnia otrzymają zwrot poniesionych kosztów zakupu wejściówek (wraz z kosztem przesyłki kurierskiej).