Kosz 3x3

Legia najlepsza w I turnieju Lotto 3x3 Ligi

Poniedziałek, 14 listopada 2022 r. 08:10 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W pierwszym w historii turnieju Lotto 3x3 Ligi w koszykówce 3x3, drużyna Legii Warszawa zajęła miejsce pierwsze i tym samym zagwarantowała sobie udział w lutowym turnieju finałowym. Legioniści zagrali w składzie: Arkadiusz Kobus, Marcin Zarzeczny, Maciej Adamkiewicz i Piotr Robak.



W turnieju rozgrywanym w Lublinie, w sobotę legioniści zapewnili sobie awans do fazy play-off i w niedzielę o godzinie 13:00 rozpoczęli rywalizację ze Stalą Ostrów Wielkopolski, w której bryluje Michael Hicks. Legia Lotto 3x3 zwyciężyła zespół z Ostrowa 21-19, a wygrane w kolejnych spotkaniach przyszły naszej drużynie wyraźnie łatwiej. W półfinale legioniści pokonali Trefla Sopot 21-10, a w finale zrewanżowali się Arce Gdynia (grającej tym razem bez Adriana Boguckiego) za porażkę w fazie grupowej, zwyciężając 21-12.



W drugim turnieju kwalifikacyjnym, zaplanowanym na luty 2023 roku weźmie udział 12 zespołów, które w I turnieju nie wywalczyły awansu do finałów. Cztery najlepsze ekipy dołączą do Legii, Arki, Trefla i GTK.



Wyniki niedzielnych meczów LEGII LOTTO 3x3 Warszawa:

1/4 finału: Legia LOTTO 3x3 Warszawa 21-19 BM Stal Ostrów Wlkp.

1/2 finału: Legia LOTTO 3x3 Warszawa 21-10 Trefl Sopot

Finał: Legia LOTTO 3x3 Warszawa 21-12 Suzuki Arka Gdynia