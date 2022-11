Bezpośrednią transmisję z meczu Śląsk Wrocław - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Premium. W internecie spotkanie dostępne będzie na canalplus.com, Początek o godzinie 17:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA ŚLĄSK - LEGIA FORUNA:

FOREVER LEGIA - 35 sekund temu, *.play-internet.pl Cóż,meczu nie oglądam,więc nawet nie oceniam,czy "chcieli wygrać",czy odyebaly pańszczyznę,aby zeszło 90 min,a z "relacji live" to sami wiecie,jak trudno jest cokolwiek wywnioskować.Ka jednak uważam,że z tego "cennego remisu" nikt w Legii włosów z głowy rwał nie będzie,bo właściwie wszystko jest na swoim miejscu,zgodnie zresztą z założeniami prezesa wszystkich prezesów.Mamy środek tabeli,lub ciut wyżej,bo "spokój jest najważniejszy".O żadne trofea w tym roku raczej walczyć nie będziemy,bo przecież "nie zawsze o sile klubu świadczą pełne gabloty trofeów",o czym poinformował swojego czasu mioduski,gdy go pytali,czy "gramy o mistrza".I szkoda tylko kibiców,bo w swojej naiwności jeżdżą na mecze,poświęcając swój czas i (nie zawsze) swoje pieniądze,a prezesina sobie wykalkulował,że bardziej mu się opłaca zapełniać stadion,grać małolatami,bo 3mln "nagrody" na koniec sezonu się przyda,a i piłkarza moźna sprzedać,niekoniecznie będąc liderem w tabeli.Pchajta mu siano,pchajta..... odpowiedz

Marjola - 2 minuty temu, *.inetia.pl No sorry ale rosołek nie potrafi nawet bąka strzelić . odpowiedz

LLL1916 - 3 minuty temu, *.chello.pl ślisz, baku, pich to takie ogóry, że szkoda gadać. Jednak rosołek bije ich wszystkich na głowę. Jest drewnianym mistrzem świata wśród ogórów. Nie powinien grać nawet w okręgówce. Wszyscy to widzą oprócz Runjaić-a i Miodka. To jest jakaś piąta kolumna. Dramat odpowiedz

Zabrakło znowu ceLności, HaLo Coach?! - 4 minuty temu, *.57.46 Spotkanie mogło zakończyć się inaczej, gdyż, szczególnie w końcówce, legioniści mieli dużo sytuacji by strzelić bramkę. Zabrakło znów celności. odpowiedz

Legionista - 7 minut temu, *.net.pl Przęs rządzi reszta na papierze odpowiedz

Jano - 9 minut temu, *.orange.pl No i Raków mistrzem, będzie ciężka walka o puchary, z tą drużyną nic nie osiągnie Legia, niestety Legia ma bardzo przeciętną drużynę, toż Sandecja dała radę Śląskowi 2 bramki strzelić .... odpowiedz

... - 9 minut temu, *.wtnet.de Jak to jest qurwa możliwe że w takim wielkim klubie gra Rosołek i Baku. Jprd.to się nie mieści w głowie. odpowiedz

Leśny Dziadek - 11 minut temu, *.orange.pl W przerwie za Slisza powinien wejść Augustyniak, a za Rosołka Carlitos. Co tu się odp... odpowiedz

... - 5 minut temu, *.wtnet.de @Leśny Dziadek: wszyscy to widzą,kibice,komentatorzy tylko nie trener. No chyba że : albo loczek każe albo Rosół jest za "blisko" z trenerem. odpowiedz

... - 12 minut temu, *.wtnet.de Rosołek miej honor i odejdź z tego klubu. Tu bieganie za piłką nie wystarcza. odpowiedz

Rosołek out - 2 minuty temu, *.aster.pl @...:Lepiej tego nie można było ująć odpowiedz

Leśny Dziadek - 14 minut temu, *.orange.pl Niby człowiek wiedzioł, ale miał nadzieję. Kolejny raz odarli ze wszystkich złudzeń...Ja rozumiem mecz pucharowy, koniec sezonu, ale... dzisiaj popierduła totalna.

Oby do wiosny, przynajmniej będzie wokół zielono... odpowiedz

Hiszpan - 14 minut temu, *.telnaptelecom.pl Sezon bez historii. Raków mrozi szampany. odpowiedz

Korda - 21 minut temu, *.orange.pl Kiedy to komentator w tv nawet się pyta czemu Rosołek biega przez cały mecz za obrońcami a nie próbuje wyjść przed :-):-) odpowiedz

... - 16 minut temu, *.wtnet.de @Korda: bo go w oczy szczypie dym od rac odpowiedz

bum - 24 minuty temu, *.235.163 Ten mecz jest tak h...owy że aż oczy krwawią odpowiedz

Leśny Dziadek - 26 minut temu, *.orange.pl Baku się obkakał, to jajem można było strzelić.. odpowiedz

Leśny Dziadek - 27 minut temu, *.orange.pl Slisz, Rosołek - dzisiaj tregedia, reszta kiepsko. Oprócz Tobiasza. odpowiedz

Korda - 30 minut temu, *.orange.pl Co jeszcze musi spie...... Rosołek żeby nie grać w pierwszym składzie. To jest najgorszy napastnik jakiegokolwiek widziałem w tej obsranej lidze odpowiedz

Janusz Koneser - 28 minut temu, *.prcdn.net @Korda: No to masz szczescie ze nie ogladales Kulafonovica. odpowiedz

Po(L)ubiony - 31 minut temu, *.169.189 Czy Mioduski myśli, że gdy Rosołek "gra", to jego cena na rynku wzrasta? Przecież jest dokładnie na odwrót. odpowiedz

Perkoz - 33 minuty temu, *.vectranet.pl Rosołek!!! Co? Ty wiesz co ogórze odpowiedz

Jak nie strzeLi Carlitos to lepiej w Strzałka uwierzyć! - 33 minuty temu, *.57.46 85′ Bardzo dobry indywidualny rajd Carlitosa. Hiszpan oddał piłkę do Josue. Portugalczyk jednak strzela prosto w obrońcę. odpowiedz

Cziko - 34 minuty temu, *.jmdi.pl Rosołek ty drewniaku odpowiedz

Zły - 34 minuty temu, *.chello.pl Ku,rw karma,karma,karma,rosołek...... odpowiedz

... - 35 minut temu, *.wtnet.de Muci zszedł i z przodu lipa. A pan piłkarz rosołek kręci obrońcami Śląska że aż miło odpowiedz

Jaro67 - 40 minut temu, *.mm.pl Przygłupy palą race i uja widać odpowiedz

Janusz Koneser - 35 minut temu, *.prcdn.net @Jaro67 : To samo robi znana trybuna nie-poddawaj-sie. odpowiedz

Heniek - 50 minut temu, *.inetia.pl Ale padaka . Grają jakby nie chcieli wygrać . Raków nam odjeżdża , pyry już nas prawie dogoniły . Sezon w plecy ? odpowiedz

Perkoz - 32 minuty temu, *.vectranet.pl @Heniek: Cieszmy się że się utrzymamy, o podium można zapomnieć odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 55 minut temu, *.play-internet.pl Ten Baku to jednak szrot jest ... odpowiedz

Zły - 55 minut temu, *.chello.pl każda pilka odskakuje sliszowi na metr powodujac niebezpieczne straty,ten chłopak nie ma za grosz wyszkolenia technicznego a co gorsza nie ma mocnej psychiki ,z tej maki chleba nie bedzie,trzeba sie go jak najszybciej pozbyc,bo beda tylko straty goli i punktów,pozdro dla tych co go tak chwalą za niewidoczna robote.3 odpowiedz

PopuLaryzator piLki koPanej - 1 godzinę temu, *.57.46 Roooseee!gooooL ! odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Rozgrzewa się czarny koń - ROSE - Guns N` Roses odpowiedz

axlrose - 59 minut temu, *.orange.pl @Leśny Dziadek: Welcome to the jungle, motherfucers!!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl I po ptakach, Jędza dostał kolejną kartkę i na mistrzostwa nie pojedzie. Od wczoraj jest nowy przepis - zawodnik, kóry dostanie żółtko w ostatnim ligowym meczu przed M. Ś. nie będzie w nich grał... odpowiedz

LLL1916 - 33 minuty temu, *.chello.pl @Leśny Dziadek: A gdzie taki przepis wynalazłeś? Nic takiego nie ma. Przestań siać popelinę.

Inna sprawa, że Jędza nie powinien dostać powołania bo jest słaby. odpowiedz

Leśny Dziadek - 30 minut temu, *.orange.pl @LLL1916: Tak mi się dzisiaj śniło... odpowiedz

.. - 1 godzinę temu, *.wtnet.de Qurwa czemu Rosołek nie schodzi???!!!!! Jebany ulubieniec trenera,z metra nie umie strzelić lewą tylko pokraka prawą próbuje. Muci w ccchuj lepszy. odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl QrwA Muci zdjety A rosołem gra no zenada odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Brawo Kacper Tobiasz - na razie zawodnik meczu. Teraz Carlitos i damy radę. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jedno jest pewne - przynajmniej dach nikomu na głowę nie spadnie... odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Dawać Carlitosa i będzie 0-3 odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.chello.pl Rosołek to niech sobie wygoli pasek na ci..e a nie na głowie to moze cos strzeli,ile te bara,y typu Miodek straciły pieniedzy i punktów przez tych sliszow i rosolkow to poezja,to nie poziom na Legie,ale trzeba przyznac ze pozostali daja rade i wyglada to coraz lepiej. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Zły: gdyby bie rosolek to bysmy w drugiej lidze grali odpowiedz

... - 1 godzinę temu, *.wtnet.de @grzesiek : Ty tak na poważnie czy Rosołek to Twój kuzyn? odpowiedz

... - 1 godzinę temu, *.wtnet.de @Zły: Rosół ewidentnie skisł. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Bramkarze dziś w formie. odpowiedz

Olomanolo - 1 godzinę temu, *.com.pl Przepraszam poniosło mnie odpowiedz

Olomanolo - 1 godzinę temu, *.com.pl Karnego nie strzelił gdyż miał tylko bramkarza ale z za pola karnego to trafił ...... odpowiedz

Damian - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Niech oni nie robią sobie zdjęć na treningach czwiczcie karne Carlitos teraz Josue odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Już przed karnym wiedziałem, że tym razem nie strzeli. Jakoś tak ciulowo się zbierał. Szkoda, bo byłoby spokojniej. odpowiedz

WBA - 1 godzinę temu, *.as13285.net Co oni robią na treningach że nie potrafią karnych wykorzystywać ?!

odpowiedz

PenkioL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Josue! Co? Ty qqqqqqqqrwo!!!!! odpowiedz

axlrose - 1 godzinę temu, *.orange.pl @PenkioL: Chłopie kochany, co ty piszesz. I jeszcze ta L nicku.

Jesteś bezczelnym gnojkiem, a Josue choć mały ciałem, pewnie by cię śmiechem ubił.







odpowiedz

Kaktus - 1 godzinę temu, *.orange.pl Czemu nie było czerwinej kartki?

Muci wychodził na czystą pozycję... odpowiedz

Zdzicho - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Kaktus : bo faul w polu karnym przy probie zagrania pilki. Przed polem karnym byłaby czerwona odpowiedz

Janusz Koneser - 1 godzinę temu, *.prcdn.net @Zdzicho: chciales zablysnac a gawno sie znasz. Jest przepis o nie karaniu podwojnie, czyli jest karny to nie ma czerwonej kartki, a nie jakies tam piezdzielenie o "probie zagrania pilki".

Co za amatorska dzieciarnia sie wypowiada... odpowiedz

Kaktus - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Janusz Koneser:

Dzięki za informację odpowiedz

Zdzicho - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Janusz Koneser: wiesz, ze dzwonia nie wiesz gdzie. Jakby faul polegał np na zlapsniu za koszulke czyli bez proby zagrania piłki to byłaby czerwona. Jeszcze się musisz sporo uczyć, ale nie przepraszaj tylko sprawdz w przepisach odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Janusz Koneser: Przepraszam Kolego, ale nie do końca masz rację. Za faul taktyczny w polu karnym, który polega wyłącznie na przerwaniu akcji kiedy zawodnik faulujacy nie ma mozliwości zagrania piłki a tylko przeszkadza to sędzia podyktuje karnego i da czerwień. odpowiedz

Franio - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Janusz Koneser: dokształć się synku, bo przykro że się rzucasz a nie do końca wiesz. Poniżej cytat z przepisów gry:

"Jeżeli zawodnik we własnym polu karnym popełnia przewinienie na przeciwniku, które pozbawia

przeciwnika realnej szansy na zdobycie bramki i sędzia w związku z tym przyznaje rzut karny, zawodnik

przewiniający zostaje napomniany, jeżeli przewinienie wynikało z walki o piłkę; we wszystkich

pozostałych sytuacjach (np. trzymanie, ciągnięcie, popychanie, brak możliwości zagrania piłki)

przewiniający zawodnik musi zostać wykluczony" odpowiedz

Janusz Koneser - 1 godzinę temu, *.prcdn.net @Zdzicho: @Wolfik:

raczej obaj nie za bardzo wiecie gdzie dzwonia. Aczkolwiek Wolfik, w przeciwienstwie do wieska Zdzicha, zachowuje sie kulturalnie.

Bo TUTAJ akurak chodzilo o BRAMKARZA a nie zawodnika z pola. Przepis jest prosty: jesli BRAMKARZ fauluje to albo czerwien, albo karny. Nigdy obie opcje, tudziez ZERO PODWUJNEJ KARY.

Qrwa, poczytajcie troche zanim zaczniecie zabierac glos i sie madrzyc. odpowiedz

Janusz Koneser - 1 godzinę temu, *.prcdn.net @Franio Zdzichu: nie tylko robisz z siebie frajera bo chcesz sie znasz a gawno wiesz, ale tez jestes zwyklym looserem ktory zmienia nick zeby udawac ze to niby "ktos inny". Ale wiocha. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Janusz Koneser: Zdrowie wszystkich kibiców Wielkiej Legii. odpowiedz

Pinokio - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Janusz Koneser: a gdzie w przepisach pisze o roznicy bramkarz a zawodnik z pola. Kolega Franio ci zacytował przepisy gry wydanie 2022 i ma rację. Strona 62. Przeczytaj i przeanalizuj. Ty chyba nie tylko jak piszesz dzieciarnia, a jak juz to ogarnięta odpowiedz

Janusz Koneser - 1 godzinę temu, *.prcdn.net @Pinokio: Nie "pisze" tylko "jest napisane" dzbanie jeden. Nic dziwnego ze nie potrafisz pojac przepisow skoro masz takie braki w polszczyznie.

Juz nie tylko dzieciarnia, ale i bezmozgowie. Co za czasy... odpowiedz

Vuko - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Yvane latynosy.... odpowiedz

Pit - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Lina do meczu!!! Ziomy! Plizas???? odpowiedz

Kaktus - 2 godziny temu, *.orange.pl O jakości ostatnich wzmocnień mówi to, że w pierwszej 11 jest tylko jeden nowy nabytek... odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl 0-3 odpowiedz

roki - 2 godziny temu, *.interkonekt.pl ma ktoś stream? odpowiedz

Grzegorz - 2 godziny temu, *.chello.pl @roki: strumyk mecze odpowiedz

Antek - 1 godzinę temu, *.chello.pl @roki: strimsworld odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na mecz.

Tobiasz

Jędrzejczyk ... Nawrocki ... Ribeiro

Wszołek ... Augustyniak ... Slisz ... Mladenović

Josue

Carlitos ... Rosołek odpowiedz

