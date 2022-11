Runjaić: Przez pierwszą połowę straciliśmy 2 punkty

W pierwszej połowie mieliśmy tylko jeden rzut rożny, jeden rzut wolny, a Śląsk 4 rożne. Przez tę pierwszą połowę prawdopodobnie straciliśmy dziś 2 punkty. Druga część spotkania była całkiem niezła, ale nie wykorzystaliśmy swoich okazji. Teraz jestem bardziej rozczarowany niż zadowolony. Nie możemy jednak zapominać, z jakiego punktu startowaliśmy, jak wyglądały przygotowania do sezonu. Koniec końców, możemy być zadowoleni, bo kończymy rundę i zimę spędzimy na 2. miejscu w tabeli. Nadal jesteśmy w grze o Puchar Polski. Wróciliśmy silniejsi niż wielu oczekiwało. Gratuluję zespołowi tej pierwszej części sezonu. Mamy teraz czas na odpoczynek, a w grudniu zaczynamy ciężką pracę. Mam nadzieję, że zrobimy krok do przodu, postęp. Życzę Śląskowi wszystkiego dobrego na resztę sezonu i do zobaczenia w stolicy.

Kosta Runjaić (trener Legii): Po pierwszej groźnej akcji Slisza myślałem, że tak będzie wyglądała dalsza część spotkania, ale byłem w błędzie. Jakoś przespaliśmy pierwszą połowę, to nie był nasz styl i energia, jaką powinniśmy pokazywać. Rywal mocno walczył, szczególnie w pierwszej połowie, było dużo fauli, pressing. Ale tak naprawdę to my nie prezentowaliśmy poziomu, jakiego oczekujemy sami od siebie.

Lw - 27 minut temu, *.48.9 Śląsk miał swoje sytuacje pięknie wybronione przez Tobiasza

Natomiast wrocławianie mogli grać bez bramkarza to co wyprawiali piłkarze Legii pod bramką Śląska to tragedia. odpowiedz

WSL - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl To nie jest gra na puchary a zespol tez !!! odpowiedz

Kristof - 1 godzinę temu, *.ziggo.nl Jedrzejczyk najwiekszy brutal ligi jedzie na MŚ !!! Pierwszy mecz i technicznie wyszkolony Meksykanin bedzie go wkrecal w ziemie..Ale tylko raz bo potem Artur sie w....i i bedzie ten z Meksyku koniec kariery a Artur czerwona i koniec mistrzostw :) odpowiedz

Odp - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Kristof: takim komentarzem stałeś się największym błaznem na tej stronie. Gratuluję odpowiedz

M3 - 11 minut temu, *.jmdi.pl @Kristof: Pajac jesteś !!! odpowiedz

Maro - 1 godzinę temu, *.209.60 Rosołek i Ślisz to od lat najlepszi piłkarze Legii odpowiedz

Legia To My. - 1 godzinę temu, *.aster.pl Sz. Panie Trenerze!!

Więcej Rosołka!!!

To na pewno wszyscy z Panem na czele, będziemy "zadowoleni". odpowiedz

Amandaert - 1 godzinę temu, *.plus.pl Z Rosolkiem na szpicy to sobie można po robocie na orliku pograć. Szanuję go, to jeden z NAS, ale to nie teraz i tu dla niego! odpowiedz

KibicL - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Słaby mecz w wykonaniu Legii i ocena tej rundy nie może być dobra bo nie potrafiliście wygrać z nikim z czołówki w tej rundzie panie Runjaic. Z taką grą nie mamy czego szukać w europejskich pucharach... odpowiedz

