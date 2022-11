Konferencja pomeczowa

Djurdjević: Niewykorzystany rzut karny i nieuznana bramka nas napędziły

Niedziela, 13 listopada 2022 r. 20:20 Mishka, źródło: Legionisci.com

Ivan Djurdjević (trener Śląska): Chcieliśmy w tak ważnym dla klubu, kibiców i miasta dniu zagrać dobry, widowiskowy mecz i wygrać. Udało się wszystko, oprócz wygranej. Mieliśmy 1 dzień mniej niż Legia, by się przygotować do tego spotkania. Biorąc pod uwagę stan boiska w Niepołomicach, zostawiliśmy tam dużo zdrowia i sił. Czekaliśmy do ostatniego dnia, żeby wszyscy zawodnicy wyzdrowieli. Słowa uznania dla tych, którzy mieli problemy, że zdążyli i zrobili wszystko, żeby zagrać.









Nie weszliśmy dobrze w ten mecz. Uczulaliśmy zawodników na to, że Legia zawsze ma dobre początki. Ale im dalej w las, tym było lepiej. Niewykorzystany rzut karny i nieuznana bramka jeszcze nas napędziły, mieliśmy dogodne sytuacje. W przerwie dokonaliśmy zmian na system 1-3-5-2, bo wiedzieliśmy, że Legia ma jednego zawodnika więcej w środku pola. To spowodowało, że Legia nie miała już w drugiej połowie tak wielu sytuacji. Statystyki pomeczowe pokazują, że wynik był sprawiedliwy. Najważniejsze, że pierwszy raz od dawna zagraliśmy na 0 z tyłu. Zaczęliśmy sezon wynikiem 0-0 z Zagłębiem i kończymy 0-0 z Legią. Obyło się też bez poważniejszych urazów, co cieszy. Teraz możemy spokojnie odpocząć.