Tobiasz: Mecz niewykorzystanych szans

Niedziela, 13 listopada 2022 r. 21:18 źródło: Legia Warszawa

- Tak, był to mecz niewykorzystanych szans. Myślę, że jedna sytuacja, jeden gol, obojętnie w którą stronę, zaważyłyby o losach tego spotkania. Rzeczywiście miałem dziś dość dużo trudnych, ale i nietypowych interwencji, więc tym bardziej się cieszę, że wywiązałem się ze swoich obowiązków - powiedział po spotkaniu ze Śląskiem Wrocław Kacper Tobiasz.



- Jeżeli chcemy gonić lidera czy zdobyć mistrzostwo, to sytuacje, które sobie tworzymy, musimy wykorzystywać i wygrywać takie mecze. A tak, finalnie wyjeżdżamy z Wrocławia z jednym, a nie z trzema punktami.



- O tym, że lecę do Kataru, dowiedziałem się wczoraj. W drodze do Wrocławia zadzwonił do mnie trener Czesław Michniewicz i poinformował, że chce abym pojechał z kadrą jako bramkarz do treningu, aby pomóc w przygotowaniach. Spytał się mnie tylko, czy mam ochotę, więc odpowiedź mogła być tylko jedna.